RVezy gives Canadian families $100 off campground delivery. Stay closer to the lake, the water park, or the campground.:RVezy offre aux familles canadiennes une réduction de 100 $ sur la livraison au camping. Post this

« Pour la plupart des gens qui veulent essayer les voyages en VR, ce n'est pas la route qui les inquiète, c'est la roulotte », a déclaré Michael McNaught, fondateur et chef de la direction de RVezy. « Avec la livraison, cette inquiétude disparaît. Vous réservez un terrain de camping, la roulotte vous attend à votre arrivée, et les vacances commencent dès que vous posez vos valises. »

La livraison est le mode de réservation qui connaît la plus forte croissance sur RVezy, surtout auprès des nouveaux locataires et des familles avec de jeunes enfants. Les roulottes livrées peuvent être installées dans des campings situés près de parcs aquatiques, de festivals de musique, de tournois sportifs, de parcs provinciaux, de lieux historiques nationaux ou de tout autre événement familial marquant. RVezy propose maintenant plus de 100 000 véhicules récréatifs au Canada et aux États-Unis.

« Certains des meilleurs week-ends en VR ne se passent pas nécessairement en pleine nature, a ajouté M. McNaught. Ils peuvent avoir lieu dans un camping à cinq minutes des glissades d'eau ou à quelques pas d'un festival de musique pendant une fin de semaine de trois jours. C'est ce genre de voyage que nous voulons faire découvrir à encore plus de familles. »

Chaque réservation effectuée sur RVezy comprend des options de protection voyage, une assurance ainsi qu'un accès à une équipe d'assistance nord-américaine qui répond en moins de cinq minutes. RVezy a également remporté un Stevie Award pour l'excellence de son service à la clientèle dans le secteur du voyage.

Le rabais de 100 $ sur la livraison est valide jusqu'au 15 juin 2026. Le code 10YEARSCAN s'applique au moment du paiement pour toute réservation de roulotte avec livraison au camping au Canada. Pour réserver, visitez RVezy.com.

À propos de RVezy

RVezy a été fondée à Ottawa en 2016 et est devenue l'un des succès les plus marquants de l'émission Dragons' Den. Dix ans plus tard, l'entreprise coordonne l'une des plus grandes flottes de location de VR en Amérique du Nord, avec plus de 100 000 propriétaires de VR ayant inscrit leurs véhicules à louer.

Note aux rédacteurs : Michael McNaught, fondateur et PDG de RVezy, est disponible pour une entrevue. Les modalités de la promotion sont disponibles sur demande.

SOURCE RVezy.com

Contact presse : Kalvin Reid, [email protected], 289-241-7936