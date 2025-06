En raison d'une augmentation de 300 % du nombre de voyageurs américains au Canada, la plateforme de location de VR RVezy demande aux deux millions de propriétaires de VR au Canada d'inscrire leurs véhicules pour gagner des milliers de dollars cet été

OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - L'instabilité politique au sud de la frontière crée une forte augmentation des voyages au Canada, et les propriétaires de VR ont une occasion en or de faire de l'argent.

RVezy, la principale plateforme de location de VR entre pairs au Canada, enregistre une hausse de 300 % des réservations de voyageurs américains sur 12 mois, ainsi qu'une augmentation importante de l'intérêt des visiteurs étrangers. Alors que la demande internationale et nationale atteint des niveaux records avant la saison estivale, l'entreprise lance un appel à l'action à l'échelle nationale : Propriétaires de VR, inscrivez votre VR dès maintenant et faites des milliers de dollars cet été.

« Avec plus de deux millions de VR inactifs au Canada et une demande record, nous avons besoin qu'un plus grand nombre de propriétaires de VR inscrivent leur véhicule aujourd'hui, a déclaré Michael McNaught, chef de la direction de RVezy. Il ne s'agit pas seulement de voyages, mais d'aider les Canadiens à gagner un revenu important tout en soutenant notre économie touristique nationale et locale. »

Des gains importants et une incidence importante : La location rapporte

Grâce à Rvezy, les propriétaires de VR gagnent en moyenne plus de 10 000 $ par année, et bon nombre d'entre eux gagnent beaucoup plus pendant les mois d'été. Pourtant, la plupart des VR restent inutilisés pendant 11 mois de l'année.

Compte tenu de la hausse des prix et des pressions économiques qui touchent les ménages partout au pays, la location d'un VR est un moyen facile et pratique de générer des revenus supplémentaires. Et comme les voyageurs dépensent en moyenne 300 $ par jour dans les collectivités locales, chaque voyage en VR accroît les dépenses dans les magasins, les restaurants, les terrains de camping et les petits exploitants touristiques locaux.

« Nous assistons à cette vague incroyable d'intérêt pour le Canada, non seulement de la part des Américains, mais aussi de la part des visiteurs internationaux à la recherche de voyages sécuritaires, pittoresques et flexibles, a ajouté M. McNaught. Chaque location de VR aide à soutenir les familles canadiennes, des deux côtés de la transaction. »

Aucune inquiétude, protection complète : l'approche tout inclus de RVezy

Pour les propriétaires de VR préoccupés par la responsabilité ou les dommages, RVezy offre une couverture d'assurance complète qui protège la valeur totale du VR. Chaque location comprend une assistance routière 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et est soutenue par une équipe Expérience hôte spécialisée pour guider les propriétaires à chaque étape du processus.

RVezy est une entreprise fièrement canadienne. Fondée par des Canadiens, exploitée par des Canadiens et située au Canada, RVezy est déterminée à bâtir une économie du voyage locale plus forte.

Appel à l'action : inscrivez votre VR avant la période de pointe

Compte tenu de la demande sans précédent des voyageurs et de la disponibilité limitée des véhicules, RVezy exhorte les propriétaires de VR partout au pays à s'inscrire leur véhicule dès maintenant, en particulier dans les régions de porte d'entrée populaires comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et les Maritimes.

Que vous soyez un campeur occasionnel ou un passionné de VR chevronné, l'inscription de votre VR cet été pourrait faire une grande différence.

Pour en savoir plus ou pour inscrire votre VR, visitez www.rvezy.com/proprietaire

Demandes de renseignements des médias et possibilités d'entrevues :

Pour la coordination des entrevues régionales, les angles économiques locaux ou les histoires mettant en vedette des propriétaires de VR dans votre région, veuillez communiquer avec : [email protected] | 1 855 697-8399

SOURCE RVezy.com