OTTAWA, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - Hydro Ottawa et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) ont entamé une médiation non contraignante durant la semaine du 14 août dernier, dans le but de résoudre la question des salaires et de mettre fin à une grève qui dure depuis deux mois. Malheureusement, et malgré le soutien d'un médiateur, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

"Nous avons accepté la médiation à condition que l'équipe de négociation de la FIOE fasse preuve de souplesse dans ses revendications salariales", a déclaré Bryce Conrad, président et chef à la direction. "La semaine dernière, après avoir présenté deux offres supplémentaires sans aucune volonté de leur part de soumettre notre dernière offre au vote de l'ensemble des membres, j'ai demandé à notre équipe de négociation de faire une pause jusqu'à ce que l'équipe de négociation de la FIOE ait sérieusement l'intention de mettre fin à cette grève".

En tant qu'entreprise privée qui fournit un service public essentiel, Hydro Ottawa est fortement réglementée et doit agir dans l'intérêt du public. Cela comprend la négociation d'une entente équilibrée et responsable qui reconnaît les contributions de nos employés et l'impact sur les tarifs d'électricité de nos clients.

"Bien que je respecte le droit de nos employés de s'engager dans une action syndicale, je crois aussi qu'après neuf semaines, ils méritent de voir et d'exprimer leur opinion sur ce que je crois être une offre juste, responsable et très concurrentielle. J'attends avec impatience le jour où cette grève sera terminée et où je pourrai accueillir nos employés à leur retour au travail".

La dernière offre de l'entreprise à la FIOE est très généreuse par rapport aux tendances récentes de l'industrie. Hydro Ottawa tient compte de sa responsabilité envers ses employés et ses clients. L'offre prévoit une augmentation salariale cumulative de 14,74 pourcent sur quatre ans, soit une augmentation cumulative moyenne de 3,69 poucent par an. Le mercredi 23 août, l'équipe de négociation de la FIOE a dit à Hydro Ottawa qu'elle accepterait de présenter la dernière offre de la compagnie aux membres, pour un vote, la semaine suivante. Cependant, le vendredi 25 août, la FIOE a changé d'idée, faisant de cette offre la sixième depuis le début de la grève qui n'a pas franchi la table de négociation.

Jusqu'à ce qu'une entente soit conclue, les plans d'urgence d'Hydro Ottawa demeurent en vigueur et l'engagement de l'entreprise demeure le même : fournir à ses clients un approvisionnement en électricité sécuritaire, fiable, abordable et renouvelable.





