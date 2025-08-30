Rumeurs de prorogation: QS met en garde François Legault de ne pas suspendre la démocratie

QUÉBEC, le 30 août 2025 /CNW/ - Alors que circulent des rumeurs de prorogation du parlement, les porte-paroles de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Guillaume Cliche-Rivard, mettent en garde le premier ministre de ne pas mettre la démocratie sur pause.

« Ça va mal pour François Legault, et il pourrait être tenté de fermer le parlement pour faire oublier les scandales. Je le mets en garde: ce serait un déni de démocratie. Les Québécoises et les Québécois sont en colère du fiasco SAAQclic et des coupures en éducation, ils ont hâte que le gouvernement rende des comptes. Je demande au premier ministre de s'engager à ouvrir le parlement comme prévu, la moindre des choses serait qu'il ait le courage de se lever en chambre pour répondre aux questions », a déclaré Ruba Ghazal.

Fermer le parlement s'apparenterait à une grave suspension de notre démocratie. Après un été marqué par les témoignages catastrophiques des ministres caquistes à la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, et par des coupes inacceptables en éducation, le caucus de Québec solidaire est prêt à se mettre au travail pour demander des comptes au gouvernement.

« François Legault sait que les nouvelles sont mauvaises et il rêve d'un répit, mais ce n'est pas aux Québécois d'en payer le prix. Je mets au défi le premier ministre de ne pas mettre la démocratie sur pause, autrement je vous garantis que la population ne lui pardonnera pas. Les oppositions, mais aussi les médias, doivent pouvoir faire leur travail. Les Québécoises et les Québécois veulent un gouvernement qui rend des comptes, pas un gouvernement qui se cache », a ajouté M. Cliche-Rivard, également leader parlementaire de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camilo Castiblanco, Attaché numérique, Aile parlementaire de Québec solidaire, 581-305-7650 ou [email protected]