TORONTO, le 5 octobre 2022 /CNW/ - NFP, un important courtier en assurances IARD, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite, en partenariat avec Rugby Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de Let's Play Rugby, présenté par NFP, un nouveau programme de rugby pour les jeunes administré par Rugby Canada.

Plus tôt cette année, NFP est devenu le partenaire officiel de Rugby Canada en matière d'assurance et le partenaire officiel de l'équipe du programme féminin senior du Canada. L'équipe participera à la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande ce mois-ci. NFP et Rugby Canada soutiennent également les clubs de rugby locaux par le biais d'une collaboration qui offre aux filles de tout le Canada la possibilité de s'impliquer dans le sport et de participer aux équipes de Rugby Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à Rugby Canada pour Let's Play Rugby et de faire progresser une relation qui a dépassé les attentes », a déclaré John Haas, président de NFP au Canada. « J'ai passé du temps avec l'équipe féminine des 15 ans à plusieurs reprises, et il est clair que nos valeurs - travail d'équipe, inclusion et haute performance - sont alignées. C'est passionnant de voir ces valeurs en action alors que nous créons des opportunités pour les filles aux origines et expériences diverses pour en apprendre davantage sur le sport et créer de nouveaux liens. »

Actuellement en phase pilote en Colombie britannique, Let's Play Rugby, présenté par NFP, vise à encourager les jeunes de 13 à 16 ans à travers le pays à essayer le rugby féminin dans un environnement sans contact et inclusif. Le programme développe le lien social, la responsabilisation, la confiance en soi et le choix pour tous les participants par le biais du rugby scolaire, communautaire et de club.

Dans sa forme actuelle, le programme « Let's Play Rugby » s'étendra sur 10 semaines : l'introduction initiale commençant dans une école pour se terminer dans les locaux d'un club de rugby local. Le personnel de Rugby Canada dirigera les sessions avec le soutien supplémentaire des clubs locaux et du personnel enseignant. Les participantes développeront des compétences interpersonnelles et de rugby par le biais de diverses activités et d'un encadrement basé sur le jeu et choisiront le déroulement de la session. Il sera également possible de créer des liens sociaux avec d'autres joueurs, en mettant l'accent sur la capacité des participants à être eux-mêmes.

« L'objectif du programme est d'avoir plus de joueurs participant au rugby inclusif au sein de nos clubs à travers le Canada avec une structure pour les filles », a déclaré Steph Veal, coordonatrice du projet de rugby féminin pour Rugby Canada. « Le programme servira également de passerelle pour les participantes qui ont apprécié l'initiation au rugby et qui souhaitent continuer à jouer au niveau du club ou de la communauté. Nous sommes convaincus que le programme fera progresser le rugby féminin dans tout le Canada. »

« Le rugby féminin au Canada est en plein essor, comme l'illustre le succès de l'équipe féminine senior des 15 ans du Canada, et le programme sera un autre outil permettant d'augmenter le nombre de personnes pratiquant ce sport », a déclaré Paul Hunter, directeur principal du rugby communautaire et du développement du rugby. "En incorporant différents éléments de notre jeu dans ce programme et en dotant les participants de compétences qu'is peuvent utiliser dans la vie de tous les jours, les joueurs prendront ce qu'elles apprennent dans ce programme et l'appliqueront au sein de leur communauté, grandissant ainsi en tant que joueur et en tant que personne."

En plus du programme pilote de cet automne en Colombie-Britannique, Rugby Canada accueillera trois autres sites pilotes au printemps 2023 en Alberta, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

« Nous espérons pouvoir offrir ce programme à tous les clubs et communautés du pays », a ajouté Mme Veal. « Le soutien de NFP nous aidera à fournir les ressources appropriées afin que les écoles, les clubs et les organisations communautaires puissent mettre en œuvre ce programme par eux-mêmes ou avec notre aide. »

