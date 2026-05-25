Rues piétonnes de Montréal - Commerces, terrasses, détente, animation et ambiance festive sont au rendez-vous sur ces sept artères commerciales au cachet unique

MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - Axées sur les animations, le mobilier urbain et le verdissement, les rues piétonnes de Montréal sont de retour cet été, offrant à la population montréalaise des espaces urbains dynamiques et un accès convivial aux commerces de quartier.

L'été est le moment idéal pour découvrir les rues piétonnes de Montréal. Commerces, terrasses, détente, animation et ambiance festive sont au rendez-vous. Situées sur des artères commerciales accueillantes, elles ont chacune un cachet unique. Cet été, sept rues piétonnes seront déployées dans six arrondissements, dont une nouvelle sur la rue Villeray dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Près de sept kilomètres de rues seront aménagés en zones piétonnes. Plus de 1 260 commerces seront accessibles à pied sur les différentes rues, et des quartiers entiers pourront bénéficier de l'aménagement de mobilier urbain, d'une programmation diversifiée et de la réappropriation de la rue par la population montréalaise.

Les rues piétonnes de l'été 2026

Arrondissement Rue piétonne Tronçon Début Fin Le Plateau-Mont-Royal Avenue du Mont-Royal Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Resther Entre la rue Resther et l'avenue De Lorimier 28 mai 28 mai 12 octobre 7 septembre Le Plateau-Mont-Royal Avenue Duluth Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert 18 juin 12 octobre Mercier- Hochelaga-Maisonneuve Rue Ontario Est Entre le boul. Pie-IX et la rue Darling 20 juin 14 septembre Outremont Avenue Bernard Entre les avenues Wiseman et Bloomfield 23 mai 20 septembre Verdun Rue Wellington Entre la 6e Avenue et la rue Régina 15 juin 14 septembre Ville-Marie Sainte-Catherine Est Entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau 15 mai 12 octobre Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Villeray (nouveauté 2026) De la ruelle De-Gaspé-Henri-Julien à la rue Berri 18 juin 17 août

Une programmation à découvrir

Les foires commerciales et la programmation culturelle contribuent à attirer un large public et à dynamiser les artères commerciales. La programmation culturelle des rues piétonnes est variée, notamment avec des spectacles et des animations divertissantes. Le calendrier des événements des rues piétonnes est disponible sur le site web des arrondissements.

Créées en 2021, les rues piétonnes invitent la population à profiter pleinement de l'expérience urbaine. Elles encouragent à prendre le temps de déambuler, de socialiser, de consommer localement et de vivre la ville autrement, dans un environnement sécuritaire et apaisé. Ces espaces permettent également d'offrir l'opportunité d'agrandir les terrasses pour les commerces de restauration et de bars, l'installation de stations de travail extérieures et la création d'aménagements ludiques, notamment pour les familles.

« La piétonnisation temporaire représente un levier important pour stimuler l'achalandage, soutenir les commerces locaux et améliorer la qualité de vie urbaine. Elle contribue aussi à l'attractivité et au rayonnement de Montréal, en positionnant la métropole comme une vitrine à ciel ouvert », a déclaré Chantal Gagnon, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement économique et de l'économie verte.

Les projets de piétonnisation sont rendus possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus, cliquez ici : les rues piétonnes animent la ville cet été

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]