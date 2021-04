Lancée à l'automne 2020, la collection capsule Unifié·es de RUDSAK est le plus récent exemple de leurs vêtements d'extérieurs avant-gardistes. Les manteaux et les doudounes unisexes sont chauds et fonctionnels et leurs silhouettes neutres s'opposent aux normes autrefois rigides de la mode sexospécifique. RUDSAK se soucie également d'employer des matériaux recyclés, dont son duvet léger emblématique, dans le cadre de son engagement croissant envers la durabilité.

Pour le printemps 2021, RUDSAK dévoile une nouvelle palette de teintes audacieuses qui invite les mois plus doux. Cette collection dynamique réunit toutes les qualités auxquelles les consommateurs s'attendent de la part de RUDSAK, telles qu'une coupe épurée et une construction technique à base de matériaux haut de gamme. Les détails rehaussés comme l'extensibilité quadridirectionnelle et l'anti-déchirure durable assurent le mouvement, le confort et la versatilité caractéristiques de RUDSAK.

« Les Canadiens favorisent de plus en plus le plein air et ont besoin de vêtements d'extérieur qui sont non seulement performants, mais qui permettent aussi l'expression de soi et du style individuel, » dit Evik Asatoorian, fondateur et créateur de RUDSAK. La collection printanière encourage les consommateurs à s'exprimer tout en couleur à l'aide du mot-clic #ColorerÀVotreFaçon, à bouger à leur propre rythme et à définir leur style personnel. « Notre mission, chez RUDSAK, est de créer des vêtements de qualité qui inspirent la confiance en soi et encouragent les gens à vivre leur vie de manière authentique. »

En phase avec cette époque évolutive, la marque a aussi bonifié l'expérience client à l'aide d'outils novateurs tels que Shopify Plus, Heyday et Uber. RUDSAK offre également des expériences personnalisées grâce aux rendez-vous conseils privés en magasin. « Nous avons remarqué un changement dans la façon d'acheter de notre clientèle et dans ce qu'elle recherche, alors nous avons optimisé l'expérience de commerce en ligne et en magasins afin de répondre à ces besoins » explique Asatoorian.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la compagnie prévoit leur entrée sur le marché asiatique au mois de mai, poursuivant ainsi la croissance mondiale de RUDSAK.

Pour plus d'informations au sujet de RUDSAK, veuillez consulter www.rudsak.com .

SOURCE RUDSAK

Renseignements: CONTACTS MÉDIAS: Siobhan Barrett, Relations médias, [email protected]; Alanna Ramgoolam, Relations médias, Québec, [email protected]