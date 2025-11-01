Ruba Ghazal sur le terrain avec le GRIP

MONTRÉAL, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Dans une vidéo publiée sur sa page Youtube , la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal passe la nuit à Montréal avec un organisme communautaire, le GRIP, dans le cadre d'interventions en milieux festifs.

Le Groupe de Recherche et d'Intervention Psychosociale (GRIP) est un organisme à but non lucratif opérant dans le domaine de la réduction des méfaits, notamment en milieu festif.

« J'ai eu la chance de passer une soirée avec les intervenantes et les intervenants du GRIP. J'ai pu découvrir de près le travail incroyable de personnes dévouées et essentielles à la sécurité de la vie nocturne montréalaise. Il faut soutenir nos organismes communautaires, c'est eux qui protègent et qui prennent soin de notre monde, souvent dans l'ombre. Nos villes doivent rester vivantes et sécuritaires, et c'est au cœur de la mission du GRIP. Merci de sauver le monde, une nuit à la fois », a déclaré Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

