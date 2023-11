Ruba Ghazal fait un gain pour la promotion de la musique québécoise

QUÉBEC, le 19 nov. 2023 /CNW/ - La responsable de Québec solidaire en matière de Culture, Ruba Ghazal, se réjouit de l'adoption à l'unanimité de sa motion demandant aux plateformes de diffusion de promouvoir davantage la musique québécoise. Elle demande maintenant à la CAQ de s'assurer que les plateformes considèrent le Québec comme un État afin que leurs algorithmes mettent de l'avant plus de contenus francophones et locaux.

« La CAQ doit faire pression sur les Spotify et Apple music pour qu'ils adaptent leurs algorithmes et favorisent enfin la découvrabilité de notre musique québécoise. Les Québécois ont toujours raffolé de leurs artistes, mais malheureusement depuis l'avènement des géants du web, notre industrie culturelle recule! Une des solutions est de forcer les plateformes d'écoute à mettre de l'avant nos contenus locaux afin que nos artistes reçoivent enfin leur juste part et puissent continuer de créer », déclare Ruba Ghazal.

Le fonctionnement actuel des algorithmes permet très peu la recommandation de contenu local et francophone. Afin de régler le problème, Ruba Ghazal demande au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, de réaliser l'engagement qu'il a pris en appuyant sa motion : « Le ministre Lacombe doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour imposer aux géants numériques d'assurer la découvrabilité de la musique québécoise. Il en va de l'avenir de notre culture ».

En rappel, voici le libellé de la motion qui a été présentée par Mme Ghazal et adoptée à l'unanimité :

« Que l'Assemblée nationale félicite l'ensemble des nommés et des récipiendaires du dernier Gala de l'ADISQ ;

Qu'elle prenne acte que la façon dont fonctionnent actuellement les algorithmes des plateformes de diffusion de musique des géants numériques permet très peu la recommandation de contenu local et francophone, ce qui désavantage les artistes du Québec ;

Qu'elle demande aux propriétaires de ces plateformes d'adapter leurs algorithmes pour que le Québec soit considéré comme un État, afin de favoriser la découvrabilité de la musique québécoise. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Alice Morel-Michaud, attachée de Québec solidaire, (438) 873-8887 ou [email protected]