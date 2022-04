TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - RSA Insurance Group Ltd. (« RSA ») et Intact Corporation financière ont annoncé aujourd'hui la vente des actions de RSA Middle East B.S.C.(c) (« RSA Middle East ») détenues par RSA (50,00002 %) à la National Life & General Insurance Company, détenue majoritairement par Oman International Development and Investment Co. SAOG (OMINVEST), sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

L'opération fait suite à l'acquisition de RSA par Intact Corporation financière en juin 2021, et à un examen stratégique subséquent des activités effectué par Intact et le conseil d'administration de RSA.

Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière et membre du conseil d'administration de RSA pour le volet Royaume-Uni et international, a déclaré :

« En plus du conseil élargi de RSA pour le volet Royaume-Uni et international, je crois que cette vente soutiendra l'ambition de l'équipe de RSA au Moyen-Orient de croître et de prendre de l'expansion dans la région pour devenir une société d'assurance multiproduits de premier plan. Intact et RSA vont maintenant concentrer leurs efforts sur le soutien de leurs affaires au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe pour atteindre des objectifs ambitieux de rendement supérieur. »

La vente devrait se conclure d'ici la fin du troisième trimestre de 2022. Le bureau de Clyde & Co LLP à Dubaï offrira ses services de conseils juridiques à Intact Corporation financière et à RSA.

Notes à l'intention des éditeurs :

RSA Middle East B.S.C. (c) est un important fournisseur d'assurance habitation et d'assurance de dommages au Moyen-Orient. Elle offre des solutions pour les clients commerciaux et les particuliers dans plusieurs gammes de produits, y compris l'assurance automobile, l'assurance de biens, l'assurance soins médicaux et l'assurance pour les PME, ainsi que des solutions personnalisées pour les grandes entreprises. Elle exerce ses activités dans la région depuis 70 ans et apporte au Moyen-Orient des solutions et une expertise internationales de premier ordre.

RSA Middle East est une coentreprise de RSA Insurance Group Ltd. (participation majoritaire) et d'actionnaires régionaux au Moyen-Orient. Elle exerce ses activités au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Oman et au Royaume d'Arabie saoudite. Elle exerce ses activités en tant que sociétés locales cotées en bourse à Oman, sous le nom d'Al Ahlia Insurance Company, et en Arabie saoudite, sous le nom d'Al Alamiya For Cooperative Insurance Company.

National Life & General Insurance Co. SAOG (NLGIC) est une filiale d'Oman International Development and Investment Company SAOG (OMINVEST). Figurant à la Bourse de Muscat, NLG est le chef de file du marché et la plus grande compagnie d'assurance d'Oman, avec des succursales à Dubaï, à Abu Dhabi et au Koweït. NLGIC est présente dans le secteur de l'assurance depuis plus de 25 ans, offrant une vaste gamme de solutions d'assurance soins médicaux, vie et générale, et affichant une excellente feuille de route en matière de rendement de l'entreprise selon divers paramètres financiers. La société est le chef de file du marché d'Oman en matière d'assurance automobile et d'assurance maladie et l'un des principaux joueurs des Émirats arabes unis. Elle connaît une croissance rapide sur ses nouveaux marchés, dont celui du Koweït.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Demandes des médias : Kate Moseley-Williams, Directrice, Relations avec les médias, 416 341-1464, poste 42515, [email protected]; Demandes des investisseurs : Shubha Khan, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 416 341-1464, poste 41004, [email protected]