TORONTO, le 7 juill. 2022 /CNW/ - À la suite de l'annonce du 4 avril 2022 d'Intact Corporation financière, RSA Insurance Group Ltd. (« RSA ») a conclu aujourd'hui la vente des actions de RSA Middle East B.S.C.(c) (« RSA Middle East ») qu'elle détient (50,00002 %) à la National Life & General Insurance Company, détenue majoritairement par Oman International Development and Investment Co. SAOG (OMINVEST).

Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière et membre du conseil d'administration de RSA pour le volet Royaume-Uni et international, a déclaré :

« La conclusion de cette transaction entraînera un partenariat solide qui aidera l'entreprise au Moyen-Orient à devenir un assureur multiproduits de premier plan dans la région. Nous croyons qu'il s'agit d'une nouvelle étape positive pour le Moyen-Orient et qu'elle permettra à nos équipes du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Europe de continuer à mettre l'accent sur la stratégie d'Intact visant à surperformer dans ces marchés. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes à affinités par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.

Notes à l'intention des éditeurs :

RSA Middle East B.S.C.(c) est un important fournisseur d'assurance habitation et d'assurance de dommages au Moyen-Orient. Elle offre des solutions pour les clients commerciaux et les particuliers dans plusieurs gammes de produits, y compris l'assurance automobile, l'assurance des biens, l'assurance soins médicaux et l'assurance pour les PME, ainsi que des solutions personnalisées pour les grandes entreprises. Elle exerce ses activités dans la région depuis 70 ans, soit au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Oman et au Royaume d'Arabie saoudite.

National Life & General Insurance Co. SAOG (NLGIC) est une filiale d'Oman International Development and Investment Company SAOG (OMINVEST). Figurant à la Bourse de Muscat, NLGIC est le chef de file du marché et la plus grande compagnie d'assurance d'Oman, avec des succursales à Dubaï, à Abu Dhabi et au Koweït. NLGIC est présente dans le secteur de l'assurance depuis plus de 25 ans, offrant une vaste gamme de solutions d'assurance soins médicaux, vie et générale, et affichant une excellente feuille de route en matière de rendement de l'entreprise selon divers paramètres financiers. La société est le chef de file du marché d'Oman en matière d'assurance automobile et d'assurance maladie et l'un des principaux joueurs des Émirats arabes unis. Elle connaît une croissance rapide sur ses nouveaux marchés, dont celui du Koweït.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué concernant la vente des actions de RSA Middle East à la National Life & General Insurance Company (« la vente »), y compris l'emploi prévu du produit, le moment et le montant prévu d'ajustements postérieurs à la clôture ainsi que l'incidence et les avantages prévus de celle-ci, ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables au 7 juillet 2022 et sont susceptibles de changer après cette date.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de la réalisation des avantages prévus sur le plan stratégique, financier et autre de la vente, et des contextes économique et politique et de la conjoncture sectorielle. Rien ne garantit que les avantages stratégiques et financiers devant découler de la vente seront réalisés.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement financier ou la situation financière, ou les réalisations de la Société diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes, notamment mais sans limitation, les estimations et les attentes de la direction quant à la conjoncture économique et commerciale future et à d'autres facteurs relatifs à la vente et à son incidence sur la stratégie, la croissance et l'augmentation de diverses mesures financières.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » (sections 30 à 35) de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (le « rapport de gestion annuel »), et ailleurs dans le présent communiqué. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les présentes. La Société et la direction n'ont pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

