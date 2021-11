Passer à l'action et innover pour bâtir une industrie axée sur la diversité et l'équité

TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) félicite Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution, pour sa nomination comme leader du changement au Canada par Insurance Business Canada (IBC). IBC reconnaît ainsi Mme Chan pour son rôle précurseur dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. L'organisme souligne aussi le vent de changement qu'elle apporte dans le secteur de l'assurance.

Rowena Chan dirige l'un des plus importants réseaux de distribution au pays, avec environ 2 300 conseillers et près de deux millions de Clients. Elle s'investit dans le perfectionnement des meilleurs talents. Et elle est déterminée à améliorer la dynamique de l'équité en milieu de travail tout en agissant pour briser le plafond de verre. Par ses efforts, elle a atteint la parité hommes/femmes dans son équipe de direction et une représentation de plus de 60 % de femmes. Avec 36 % des postes de conseillers occupés par des femmes, l'organisation qu'elle dirige est l'une des entreprises de distribution de produits financiers les plus diversifiées au Canada.

« Lorsque je parle à des Clients et à des conseillers, ils veulent savoir si la Sun Life s'aligne sur leurs valeurs - durabilité, diversité, équité entre les sexes, personnes provenant de groupes sous-représentés, déclare Mme Chan. Nos valeurs sont liées au succès à long terme de notre organisation et à la façon dont nous pouvons changer les choses dans les collectivités où nous sommes présents. Je remercie IBC pour cette nomination qui souligne mes efforts pour créer une culture fondée sur la diversité, l'équité et l'inclusion. »

Comme cheffe de la distribution aux particuliers de la Sun Life, Mme Chan joue un rôle central pour donner vie à la raison d'être de la Sun Life - aider les gens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Elle s'assure que son équipe est outillée pour répondre aux besoins des gens en personne, en ligne ou des deux façons. Depuis son arrivée à la Sun Life, elle a fait avancer les choses sur plusieurs fronts, notamment en développant une expérience Client omnicanal. Cette approche propose des solutions en matière de protection, de gestion de patrimoine et de santé à toutes les étapes de la vie, avec la volonté de doter tous les Clients d'un plan financier personnalisé.

« C'est avec une grande fierté que je félicite Rowena Chan d'avoir été nommée leader du changement au Canada, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Elle est une dirigeante audacieuse qui veut créer un environnement inclusif et qui encourage ses collègues à être totalement eux-mêmes au travail. Elle croit fermement que la force de la Sun Life, c'est sa capacité d'offrir aux gens des conseils complets qui englobent la protection, la gestion de patrimoine et la santé. La vision de Mme Chan, c'est de créer une expérience Client durable et moderne. Une expérience qui offre le meilleur des deux mondes : des conseils empathiques donnés par un conseiller digne de confiance et des solutions numériques pratiques. »

La grande équipe Sun Life félicite aussi chaleureusement Dean Connor, ancien président et chef de la direction de l'entreprise, qui a reçu un prix soulignant l'ensemble de sa carrière. M. Connor a été reconnu pour sa contribution au secteur de l'assurance au Canada et pour ses qualités de dirigeant inspirant dans le milieu des affaires.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

438-341-3884

[email protected]

SOURCE Sun Life Financial Inc.