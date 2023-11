Rouyn-Noranda - Suivi des exigences pour l'autorisation ministérielle - Nomination à la présidence du comité de vigie indépendant

QUÉBEC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce la nomination de Mme Martine Rioux à titre de présidente du comité de vigie indépendant pour le suivi des exigences de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne.

Cette nomination survient à la suite du désistement de la présidente nommée en mars dernier, Mme Johanne Jean. La situation familiale de Mme Jean ayant changé, cette dernière a pris la décision de ne plus siéger à titre de présidente du comité de vigie.

Très impliquée au sein de sa communauté et de sa région, Martine Rioux a occupé pendant près de dix ans et jusqu'à sa retraite récente, le poste de secrétaire générale de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Auparavant, elle a agi à titre de directrice générale de la Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. Mme Rioux s'implique aussi bénévolement au sein de plusieurs organismes de la région.

Le ministre tient à remercier Mme Johanne Jean pour l'excellent travail réalisé depuis le début des travaux au printemps dernier. Sous sa présidence, les membres du comité ont établi un mode de fonctionnement et identifié les différentes actions à réaliser, ce qui permettra à la nouvelle présidente de prendre le relais et d'assurer une transition harmonieuse pour la poursuite du mandat du comité au cours des prochaines années.

Citation :

« Je remercie Mme Martine Rioux d'avoir accepté ce mandat et je lui souhaite bon succès. Je suis convaincu qu'elle saura mener à bien les travaux du comité aux côtés de tous les autres membres qui y siègent. Je lui assure mon entière collaboration ainsi que celle de mon ministère. Le regard indépendant de ce comité sera essentiel au cours des prochaines années pour vulgariser l'information sur le suivi de l'autorisation ministérielle de Glencore, et pour tenir informée la population de Rouyn-Noranda. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La création du comité de vigie est l'une des cinq mesures du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda . Ce plan vise notamment à protéger davantage la santé de la population, à approfondir les connaissances sur les impacts des émissions de la Fonderie Horne, à favoriser le développement local et à accroître l'attractivité de la région.

. Ce plan vise notamment à protéger davantage la santé de la population, à approfondir les connaissances sur les impacts des émissions de la Fonderie Horne, à favoriser le développement local et à accroître l'attractivité de la région. Le comité de vigie indépendant a notamment pour mandat : D'assurer le suivi des exigences de l'autorisation ministérielle et de l'échéancier des travaux de modernisation visant à diminuer les concentrations d'arsenic et des autres métaux dans l'air ambiant, tel que l'exige l'autorisation ministérielle; De vulgariser l'information reçue sous diverses formes (études, données des stations de suivi de la qualité de l'air ambiant, échéancier des projets, etc.) et de la communiquer à la population; De produire un bilan destiné au ministre, y compris des constats et des recommandations qui seront pris en considération lors de l'analyse de la demande de renouvellement de l'autorisation ministérielle 2028-2033.



Liens connexes :

Pour consulter la liste des membres et des observateurs du comité de vigie indépendant : www.environnement.gouv.qc.ca/air/fonderie-horne/liste-membres-observateurs-comite-vigie.pdf.

Pour consulter les documents relatifs à l'autorisation ministérielle : www.environnement.gouv.qc.ca/air/fonderie-horne/.

