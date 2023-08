Rouyn-Noranda - Québec souhaite que la Fonderie Horne procède rapidement à la décontamination des sols dans le quartier Notre-Dame

QUÉBEC, le 8 août 2023 /CNW/ - Les travaux d'excavation des sols de surface qui seront réalisés par la Fonderie Horne dans le quartier Notre-Dame, où habitent des enfants de six ans et moins, doivent débuter dès cet été. Ces travaux de décontamination sont sollicités et donnent suite à la caractérisation de 79 terrains du quartier Notre-Dame, réalisée par Glencore à l'automne 2022, et aux recommandations des autorités de santé publique.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Il a aussi précisé que les travaux de caractérisation ont été faits selon les guides et exigences ministériels et que les résultats obtenus sont valides.

Dans le même sens, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et les autorités de santé publique se sont assurés que les travaux envisagés par la Fonderie Horne dans le quartier Notre-Dame pour l'été 2023 répondaient aux recommandations exprimées dans les avis de santé publique publiés l'automne dernier.

Rappelons qu'en juin 2023, la Fonderie Horne a soumis un protocole d'excavation des sols de surface prévoyant l'excavation en surface des sols et leur remplacement par un remblai pour la quasi-totalité des terrains, en priorisant les terrains où sont érigés l'école et des services de garde. Le MELCCFP surveillera et suivra également l'état d'avancement des travaux.

Citations :

« Ces travaux de décontamination sont essentiels parce qu'ils permettront rapidement de protéger les enfants et parce qu'ils sont complémentaires à la réduction des émissions atmosphériques déjà exigée de Glencore dans son autorisation ministérielle 2023-2028. Nous les suivrons de près. En parallèle, nous continuerons d'échanger avec la Fonderie Horne afin de nous assurer que les futurs travaux de caractérisation et de réhabilitation des sols du quartier Notre-Dame soient faits de façon pérenne et dans le respect des exigences du Ministère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La direction régionale de santé publique agit avec diligence, en collaboration avec ses partenaires, pour réduire l'exposition de la communauté aux contaminants émis par la Fonderie Horne. Ce dossier demeure prioritaire, et c'est pourquoi les travaux de décontamination s'amorcent le plus tôt possible. C'est une étape importante pour s'assurer de protéger la santé de la population et lui redonner un milieu de vie en lequel elle peut avoir confiance. »

Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique

Faits saillants :

Le programme de caractérisation et de décontamination des sols du quartier Notre-Dame n'est pas encadré par l'autorisation ministérielle délivrée par le MELCCFP en mars 2023; ce programme est volontaire. Il fait cependant partie des recommandations du rapport du comité interministériel sur le plan d'action de la Fonderie Horne.

n'est pas encadré par l'autorisation ministérielle délivrée par le MELCCFP en mars 2023; ce programme est volontaire. Il fait cependant partie des recommandations du rapport du comité interministériel sur le plan d'action de la Fonderie Horne. En ce qui concerne les sols contaminés excavés pendant la réalisation des travaux de décontamination, ils devront être transportés dans des lieux autorisés à les recevoir et capables de les traiter.

Source : Louis-Julien Dufresne Directeur des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements

climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région

des Laurentides Tél. : 514 560-0244 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs