Routes de Fossambault (route 367) et de Duchesnay (route 367), à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - Parachèvement des travaux d'aménagement du feu de circulation et de la voie de virage à gauche

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires qu'il procédera au parachèvement des travaux d'aménagement de la voie de virage à gauche et du feu de circulation, à l'intersection des routes de Fossambault (route 367) et de Duchesnay (route 367), à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ceux-ci débuteront dès demain et se poursuivront pendant environ trois semaines. Les interventions visent principalement à installer des boucles de détection ainsi qu'à asphalter et à marquer la chaussée.

Gestion de la circulation

Intersection des routes de Fossambault (route 367) et de Duchesnay (route 367)

Le 11 mai :

Circulation en alternance, entre 20 h et 5 h le lendemain

Du 12 au 19 mai, en tout temps :

Circulation sur voies déviées et rétrécies à 3,5 mètres

Du 23 au 31 mai, selon les conditions météorologiques :

Circulation en alternance, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30

La limite de vitesse sera réduite à 35 km/h dans la zone de travaux. Ces opérations entraîneront des répercussions importantes sur les déplacements des usagers de la route du secteur et pour ceux en transit. Des ralentissements et de la congestion sont à appréhender.

Faits saillants :

Le débit journalier estival de ce secteur est de 16 400 véhicules par jour.

Le projet représente un investissement de l'ordre de 1 M$.

Cette intersection était référencée comme un site à potentiel d'amélioration (SPA). Le nouvel aménagement permettra d'accroître la sécurité routière dans ce secteur fort achalandé, en plus de faciliter les manœuvres de virage à gauche à l'intersection, au bénéfice des automobilistes.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724