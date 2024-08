QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce le lancement au cours des prochaines semaines d'un appel d'offres pour les travaux de restauration de la route 3. Ce projet reliera les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints en traversant le parc national du Mont-Tremblant sur une trentaine de kilomètres.

Cette réfection est un projet ambitieux dont l'achèvement est prévu pour la fin de l'année 2025. Elle s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Québec, pris en mars 2021, de restaurer et d'achever la route qui est existante depuis la création du parc national. Cette voie de communication est-ouest vise à faciliter les déplacements entre les régions des Laurentides et de Lanaudière, tout en créant une boucle routière pour désenclaver le nord de Lanaudière, renforçant ainsi la sécurité et stimulant le développement touristique local et régional.

La route qui sera principalement en gravier et accessible durant trois saisons, offrira un accès facilité à certains attraits naturels majeurs, notamment le lac des Cyprès, le plus grand plan d'eau du parc national. Avant le début des travaux, la Sépaq s'assurera d'obtenir toutes les autorisations environnementales requises et de mener les études de caractérisation nécessaires pour minimiser les impacts sur le milieu naturel.

Les travaux prévus inclus l'élargissement de la route existante ainsi que l'installation d'un système de drainage sur toute sa longueur, avec des fossés et des ponceaux pour mieux résister aux épisodes de précipitations abondantes de plus en plus fréquentes.Ces améliorations contribueront à offrir à la région un lien routier sécuritaire et résilient face à l'impact des changements climatiques.

Une révision en profondeur du projet annoncé en mars 2021 a été effectuée pour offrir une route restaurée dans le respect des disponibilités budgétaires, malgré l'inflation des dernières années. Tous les efforts ont été déployés afin de prioriser les besoins d'accès routiers essentiels au milieu dans une optique de saine gestion des fonds publics, d'acceptabilité sociale et d'adaptation aux impératifs environnementaux en lien notamment avec le contexte particulier du parc national du Mont-Tremblant, un territoire naturel protégé.

