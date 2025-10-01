SAGUENAY, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a procédé récemment au renforcement de la sécurité sur la route 170, à Rivière-Éternité.

Le député de Dubuc, M. François Tremblay, est heureux de confirmer les changements apportés, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Route 170, à Rivière-Éternité - Prolongement de la zone scolaire dans le secteur de l’école Marie-Médiatrice (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

La zone scolaire, qui se limitait auparavant au tronçon routier situé devant l'école primaire Marie-Médiatrice, s'étend désormais jusqu'à l'édifice municipal.

Afin d'améliorer la sécurité des écoliers sur ce tronçon, le Ministère y a aussi abaissé la limite de vitesse à 30 km/h, entre les mois de septembre et juin, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

Enfin, un passage pour écoliers a été aménagé devant l'édifice municipal.

Toutes ces interventions sur le réseau routier favoriseront une cohabitation harmonieuse et plus sécuritaire entre les automobilistes et les usagers plus vulnérables, comme les piétons.

Citations

« La sécurité en zone scolaire est une priorité pour notre gouvernement, qui figure au Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Nous confirmons ainsi notre engagement à travailler en collaboration avec les communautés locales, afin de mettre en place des actions concrètes, réclamées par le milieu. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette zone névralgique se trouve à la confluence des services avec la contrainte d'un virage prononcé. Aussi, la réalité du parc national implique un achalandage touristique que nous devons considérer quant aux balises de sécurité. Une intervention intelligente et responsable. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants

La limite de vitesse sur la route 170, à Rivière-Éternité, était auparavant de 50 km/h en tout temps.

Une nouvelle signalisation a été installée de part et d'autre de la route 170, indiquant les règles de circulation. À l'approche d'un passage pour écoliers, les automobilistes et les cyclistes doivent s'immobiliser pour permettre à un piéton qui s'y engage de le traverser.



