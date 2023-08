Route 169, à Saint-Félicien - Le Ministère pose des actions pour améliorer l'environnement sonore

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, est fière d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, que des mesures ciblées seront déployées afin de diminuer le bruit routier dans le secteur de la voie de contournement sur la route 169, à Saint-Félicien.

À compter du 15 septembre prochain, le Ministère abaissera la limite de vitesse à 70 km/h sur la portion de la voie de contournement qui borde le Carré des Noyers. Cette mesure a pour objectif de diminuer le bruit causé par le freinage et l'accélération à l'intersection de la route 169 et du boulevard de Saint-Félicien.

De plus, le Ministère agrandira les panneaux thématiques (2) qui rappellent aux camionneurs d'éviter l'utilisation du frein moteur sur ce tronçon.

En collaboration avec la Ville de Saint-Félicien, le Ministère procède également à une consultation citoyenne afin de recueillir les préoccupations actuelles des résidents à proximité de la voie de contournement, par rapport au niveau sonore et aux principales sources de bruit. L'objectif est de mettre en place d'autres mesures d'atténuation du bruit routier qui répondront aux attentes du milieu et, ainsi, améliorer la quiétude des riverains pour les années à venir.

Les usagers de la route sont invités à être vigilants et à observer la nouvelle signalisation ainsi qu'à respecter la limite de vitesse.

« Notre gouvernement continue ses efforts pour offrir des routes sécuritaires et agréables aux Québécois. Avec la participation de la municipalité de Saint-Félicien, nous améliorons également la qualité de vie des citoyens en diminuant le bruit issu de la route 169. C'est ça, un gouvernement à l'écoute de sa population! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

