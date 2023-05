Route 136 en direction est - Fermeture de longue durée de la sortie no 3 - Montréal centre-ville / Rue Guy

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que la sortie no 3 - Montréal centre-ville / Rue Guy de la route 136 en direction est sera fermée à compter du 13 mai, et ce, jusqu'à la fin de l'automne 2023. Cette entrave est requise dans le cadre des travaux de réparation des structures surélevées de la route 136 entre l'avenue Atwater et le début du tunnel Ville-Marie.

Entrave et gestion de la circulation

Route 136 en direction est - Fermeture de longue durée de la sortie no 3 - Montréal centre-ville et rue Guy (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Sortie n o 3 - Montréal centre-ville / Rue Guy de la route 136 en direction est

Fermeture de longue durée, du samedi 13 mai 7 h, jusqu'à la fin de l'automne .

Note : puisqu'il s'agit de la dernière sortie avant le tunnel Ville-Marie, les véhicules transportant des matières dangereuses ou d'une hauteur de plus de 4,4 m devront obligatoirement emprunter la sortie précédente, la sortie no 2 - Av. Atwater.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

