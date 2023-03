Route 132/138 à Châteauguay - Refonte du stationnement incitatif - Reprise des travaux sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste

LONGUEUIL, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les feux de circulation seront installés dans l'îlot central sur la route 132/138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste), à Châteauguay près de la rue Rodrigue. Cet ajout est requis dans la cadre du réaménagement du terminus Châteauguay d'exo qui a débuté l'année dernière.

Gestion de la circulation du dimanche 19 mars à 23 h au vendredi 24 mars à 17 h

Maintien d'une voie de circulation sur deux sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste , entre les rues Marcel / Dunver et le boulevard Industriel, et ce, dans chaque direction.

, entre les rues Marcel / Dunver et le boulevard Industriel, et ce, dans chaque direction. L'accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

À terme, d'ici environ un an, les véhicules auront leur propre entrée et ne partageront plus celle des autobus. Le stationnement demeurera disponible durant toute la durée du chantier. Selon le phasage des travaux, l'entrée menant au terminus pourrait changer légèrement d'emplacement mais exo précisera l'information au fur et à mesure.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, exo, Jean-Maxime St-Hilaire, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected] ; Source : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724