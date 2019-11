Rosemont-La Petite-Patrie - Un stationnement transformé en espace public

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a récemment fait l'acquisition du terrain de stationnement situé devant le 900, rue Beaubien Est, à l'intersection de la rue Boyer. À partir du 1er décembre 2019, les citoyens ne pourront plus utiliser cet espace afin d'y laisser leur voiture. Une patinoire réfrigérée temporaire y sera installée pour la période hivernale. Les citoyens pourront, notamment, y louer des patins.

La technologie utilisée pour cette patinoire permet son utilisation même lorsque la température dépasse le point de congélation. Elle sera accessible dès la fin décembre, juste à temps pour le congé des Fêtes.

« Nous sommes très fiers de voir ce projet d'aménagement se concrétiser, puisqu'il était attendu depuis très longtemps et s'inscrit dans notre volonté de réinventer et de verdir la ville. En proposant une patinoire transitoire, nous souhaitions que les résidants puissent s'approprier dès maintenant ce nouvel espace public et ainsi en profiter pendant l'hiver », explique François Limoges, conseiller de ville du District de Saint-Édouard.

Le stationnement visé est un îlot de chaleur important du quartier et sa transformation viendra concrétiser sa fonction de point central d'un quartier vert. Situé à quelques pas de la Plaza St-Hubert, l'espace Boyer fera l'objet d'un nouvel aménagement permanent en 2021. D'ici là, les citoyens seront invités à des activités de cocréation pour les aménagements temporaires estivaux de 2020.

Les déplacements effectués dans cette partie de l'arrondissement se font majoritairement en transports actifs ou en transports en commun. La création de l'espace Boyer s'inscrit donc dans la foulée de nombreuses interventions réalisées au cours des dernières années par l'Arrondissement en matière de développement urbain durable et de transition écologique.

montreal.ca/rpp

