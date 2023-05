Rosemont-La Petite-Patrie, un quartier à la fois : Une imposante démarche de consultation sur l'avenir du territoire se met en marche

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Souhaitant penser l'aménagement du territoire à l'image de ses différents quartiers, de leurs populations, possibilités et enjeux distincts, l'Arrondissement lance aujourd'hui Rosemont-La Petite-Patrie, un quartier à la fois, une imposante démarche de planification urbaine, et dévoile le calendrier des activités de consultation.

« Nous lançons l'invitation à toutes les Rosepatriennes et Rosepatriens, du plus jeune âge au plus vénérable, à s'exprimer à l'une ou l'autre des activités de consultation proposées au cours des prochains mois. Pour qu'ensemble, nous puissions planifier nos milieux de vie de demain : des voisinages d'hyper proximité où la mobilité durable est à la portée de tout le monde, dans lesquels il est possible de vivre, travailler et s'épanouir à 15 minutes de chez-soi », indique François Limoges, le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

La démarche

S'échelonnant de mai à décembre, alliant activités dans l'espace public, sondage et outils en ligne, soirées citoyennes et entrevues avec différents groupes du milieu, la démarche participative vise à réaliser une planification locale, pertinente et rassembleuse, avec comme horizon 2050.

Pour y parvenir, le territoire de l'arrondissement a été découpé en 13 quartiers, afin de tenir compte des caractéristiques et de l'identité de chacun. À l'issue de la démarche, menée en partenariat avec la firme de design urbain AECOM et le Centre d'écologie urbaine de Montréal, une vision d'ensemble et des plans d'aménagement comprenant des projets phares seront conçus à l'échelle de chacun d'eux.

Pour participer à la réflexion

Du 15 mai au 24 juin, la communauté rosepatrienne est invitée à remplir un sondage en ligne et à contribuer à une carte interactive pour exprimer ses idées, sa vision, et pour identifier des éléments porteurs pour son quartier d'attache au realisonsmtl.ca/RPPunquartieralafois .

. En mai et juin, une bécane à idées ira parallèlement sonder la population, directement dans les milieux de vie. Huit sorties sont au programme dans les parcs, les événements publics, et sur différentes artères commerciales. Le calendrier détaillé peut être consulté sur la page Réalisons MTL du projet.

du projet. En juin, différents groupes d'intérêts locaux seront aussi rencontrés, pour alimenter le portrait du territoire et identifier opportunités et pistes d'interventions par quartier.

À l'automne, quatre soirées citoyennes, soit une dans chacun des districts de l'arrondissement, permettront d'explorer des avenues en aménagement, de valider les informations collectées au printemps et d'aller plus loin dans la réflexion, avec la population. Les dates et détails d'inscription seront confirmés sur la plateforme Réalisons MTL en août.

Rosemont-La Petite Patrie, un quartier à la fois, se nourrit également du Plan directeur de biodiversité de l'arrondissement , et est réalisé en parallèle avec la révision du Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal.

Le dépôt du document synthèse de la démarche et des plans d'aménagement par quartier est prévu à la fin 2023.

montreal.ca/rpp

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Judith Gratton-Gervais, Chargée de communication, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 514 603-0624, [email protected]