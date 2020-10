Rosemont-La Petite-Patrie - Un budget 2021 équilibré et responsable dans le contexte de la Covid-19

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ont adopté cet après-midi un budget de fonctionnement s'élevant à 62 072 400 $ pour l'année 2021. Malgré le contexte sanitaire et les restrictions imposées dans les directions, l'Arrondissement poursuivra ses grandes orientations, notamment en ce qui a trait au verdissement, à la sécurité, au réseau cyclable et à l'offre de programmes mobilisants pour les citoyens.

« Un important travail de priorisation a été mené pour assurer la saine gestion des finances de l'Arrondissement dans le contexte de pandémie actuel tout en plaçant la qualité de vie des Rosepatriens et Rosepatriennes au cœur de nos priorités. Je suis donc très satisfait de l'adoption de ce budget équilibré et responsable et j'en profite pour remercier les Rosepatriens et Rosepatriennes pour la grande résilience et solidarité dont ils ont fait preuve au cours des derniers mois. Malgré la crise sanitaire que nous vivons actuellement, nous poursuivrons nos actions pour vous offrir des milieux de vie toujours plus verts, conviviaux où il fait bon de vivre », a précisé François William Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

Combinée au gel des taxes foncières annoncée par la Ville de Montréal, la hausse de la taxe locale de 1,8% prévue par l'Arrondissement permettra de maintenir une facture extrêmement basse pour les résidents de Rosemont-La Petite-Patrie. Cette légère augmentation, conjuguée à l'augmentation de la valeur foncière dans l'arrondissement fait en sorte que le taux de taxe locale 2021 s'établit à 4,94¢/ par 100 $ d'évaluation, soit une baisse par rapport à l'année 2020, alors que le taux était établi à 5,08¢/ par 100 $ d'évaluation.

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Le Conseil a également adopté pour la première fois un programme décennal d'immobilisations (PDI) couvrant la période 2021 à 2030. Les sommes prévues au PDI s'élèvent à 8 840 000 $ par année pour les 10 prochaines années et incluent notamment, au cours des 3 prochaines années, les investissements suivants :

1,5 M$ pour le réaménagement du parc Rosemont

1,5 M$ pour le réaménagement du parc Montcalm

Entre 1,4 et 1,6 M$ par année pour le programme de réfection routière

Les grandes orientations pour 2021

Pour la prochaine année, l'Arrondissement continuera de prioriser les actions novatrices orientées vers la création de milieux de vie à échelle humaine. La sécurité des Rosepatriennes et Rosepatriens étant une priorité, des mesures d'apaisement de rues, incluant l'installation de dos d'âne et la création de saillies drainantes, ainsi que la sécurisation d'entrées de ruelles continueront d'être mises en place. La Vision Vélo se poursuivra grâce à la création de nouveaux aménagements qui permettront d'étendre le réseau cyclable du quartier.

La plantation d'arbres sera également au cœur des priorités : tout comme ce fut le cas en 2020, 2000 arbres seront plantés en 2021, et ce, en vue d'atteindre l'objectif de 20 000 arbres d'ici 2024. Notons par ailleurs qu'un nouvel espace vert verra le jour dans le quartier Angus, un secteur en développement : à l'intersection des rues Rachel et Marcel-Pepin, un terrain vague de 1459,8 m2 fera en effet place à un îlot de fraîcheur favorisant la détente tout en offrant un espace de jeu aux enfants.

