Rosemont-La Petite-Patrie et le Conseil des arts de Montréal investiront 35 000 $ dans une initiative artistique locale

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Ce soir, Rosemont-La Petite-Patrie et le Conseil des arts de Montréal ont réuni les médias et la communauté artistique locale afin d'annoncer un investissement important pour la culture rosepatrienne. En effet, le CAM remettra une subvention de 25 000 $ à un projet artistique qui devra se dérouler dans l'arrondissement en 2020. De son côté, l'Arrondissement offrira une contribution additionnelle de 10 000 $ pour la réalisation du projet choisi.

Christine Gosselin, conseillère du district du Vieux-Rosemont souligne que : « Ce partenariat représente un jalon important dans la réalisation du rêve montréalais de faire ressortir toute la richesse culturelle de ses vibrants quartiers. Rosemont-La Petite-Patrie déborde de créativité et d'appréciation des arts sous toutes leurs formes et nous sommes heureux de pouvoir, une fois de plus, rendre la culture plus accessible en appuyant un projet qui rejoindra les citoyens dans leur milieu de vie. »

« Le Conseil des arts de Montréal souhaite rejoindre les artistes sur l'ensemble de l'île, a indiqué le président du Conseil, monsieur Jan-Fryderyk Pleszczynski. Avec cette initiative, nous sommes en mesure de donner les moyens aux artistes de Rosemont-La Petite-Patrie de contribuer à la vitalité de leur quartier ».

Les projets en arts du cirque, arts de rue, arts numériques, arts visuels, cinéma, danse, littérature, musique, théâtre et nouvelles pratiques artistiques : toutes les disciplines sont admissibles. Le programme vise à soutenir un projet artistique afin de valoriser des initiatives locales et stimuler la vitalité culturelle, le tout en répondant aux orientations du plan directeur culturel 2016-2020 dont s'est doté l'Arrondissement.

Les organismes et collectifs artistiques peuvent soumettre leurs idées dès maintenant et ce, jusqu'au 5 novembre 2019. Par la suite, un comité d'évaluation composé de professionnels du milieu des arts et de représentants de Rosemont-La Petite-Patrie afin de sélectionner un seul projet qui obtiendra la subvention de 35 000 $.

Tous les détails du programme sont disponibles sur artsmontreal.org/fr/programmes/territoire

