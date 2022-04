Rosemont-La Petite-Patrie en mode grand ménage printanier!

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les opérations printanières sont officiellement lancées dans Rosemont-La Petite-Patrie. Tout le territoire sera bientôt passé au peigne fin pour permettre à la population de profiter pleinement des rues et espaces publics. Pour prêter main-forte aux équipes de l'Arrondissement, différents contrats de location et de services ont été octroyés lors du dernier conseil d'arrondissement, à hauteur de 750 000 $.

Rues à nettoyer et les nids-de-poule à colmater

Graduellement au cours des prochains jours, les balais de rue et lave-trottoirs parcourront en tandem 255 km de chaussée et 400 km de trottoirs pour y retirer poussière, résidus et gravier. Plusieurs passages seront requis, alors que la fin de la saison hivernale a été riche en précipitations et a nécessité un épandage marqué d'abrasifs. Comme à chaque printemps, nos équipes adaptent leurs interventions à la météo alors que des périodes de gel sont encore possibles durant la nuit et en fin de journée, empêchant l'utilisation d'eau au sol.

Le colmatage des nids-de-poule est aussi une priorité. Plusieurs tournées systématiques du territoire ont été effectuées depuis l'arrivée du redoux et se poursuivent. Toutes les rues locales sont ainsi inspectées et colmatées en continu. Il est possible de signaler les situations les plus urgentes en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur montreal.ca ou en appelant au 311.

La population rosepatrienne est invitée à respecter en tout temps la signalisation en place, puisque les restrictions en vigueur depuis le 1er avril permettent la réalisation de multiples interventions, par exemple de l'élagage, des inspections de puisards et d'égouts, des remplacements de panneaux de signalisation, des travaux d'asphaltage ou de béton.

Nos équipes sur le terrain

Dans les parcs, les espaces publics, sur les artères commerciales, de Cité Jardin à Marconi-Alexandra, les équipes affectées à l'entretien du domaine public sont elles aussi à pied d'œuvre pour donner un coup de net au quartier. Ces équipes ont par ailleurs été bonifiées en ce début d'année, en prévision de l'achalandage important à venir de nos espaces collectifs, plus populaires que jamais.

Des corvées citoyennes pour faire sa part

Les voisinages qui souhaitent mettre l'épaule à la roue peuvent, comme par les années passées, se rassembler et organiser une corvée de propreté pour donner un coup d'éclat à leur rue ou leur ruelle. Pour ce faire, il leur suffit de remplir le formulaire disponible sur le site de l'éco-quartier. Râteaux, pelles, balais, pinces manuelles à déchets et conseils pratiques pourront ainsi être fournis gratuitement aux groupes inscrits pour réaliser leur activité.

Enlèvement de graffitis : reprise des activités

Après une pause hivernale, les opérations d'enlèvement de graffitis reprendront aussi au cours des prochaines semaines avec l'arrivée des températures plus élevées. En plus des interventions réalisées sur la voie publique et sur le mobilier par ses équipes d'entretien, l'Arrondissement offre encore cette année l'enlèvement des graffitis gratuitement aux propriétaires d'immeubles touchés, avec le soutien d'un organisme partenaire. Le formulaire de demande d'enlèvement destiné aux propriétaires sera à nouveau accessible d'ici la fin du mois d'avril sur le site montreal.ca.

Pour en apprendre davantage sur les opérations printanières de l'Arrondissement et sur les bons gestes à adopter pour contribuer, rendez-vous sur la page Mon quartier, je l'aime propre!

