Rosemont-La Petite-Patrie - Des œuvres d'Armand Vaillancourt ornent les nouvelles places Michel-Brault et Pierre-Falardeau

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau, a inauguré cet après-midi aux places Michel-Brault et Pierre-Falardeau deux nouvelles œuvres d'art public réalisées par Armand Vaillancourt, en présence de l'artiste, des familles des deux hommes de cinéma québécois, et de représentants du Bureau d'art public de Montréal.

« La présence de l'art au cœur de nos quartiers, dans nos espaces publics, nos installations et sur nos artères commerciales ajoute une âme, de la personnalité et de la profondeur à ces lieux de rencontre et de passage, a souligné le maire. Ces deux nouvelles places publiques, de même que les œuvres qui les habitent aujourd'hui, permettront de faire découvrir aux visiteurs, de garder vivant en nos mémoires et d'honorer le travail des deux cinéastes, et ce, pour les générations à venir. »

Les nouvelles créations d'Armand Vaillancourt sont inspirées de la vie et de l'œuvre des figures de proue du septième art québécois. Le projet fut l'occasion de matérialiser le lien d'amitié qui unissait les trois artistes. « Je suis heureux d'avoir pu honorer la mémoire de deux amis, mais aussi deux précurseurs et deux géants du grand écran », a pour sa part déclaré Monsieur Vaillancourt.

Les nouvelles pièces monumentales s'ajoutent à la collection d'art public de la Ville, qui comprend une vingtaine de réalisations dans Rosemont-La Petite-Patrie. Les places publiques Michel-Brault et Pierre-Falardeau, quant à elles, proposent des espaces de rencontre, de détente et de transit, dans un secteur résidentiel mixte en développement. Verdies, accessibles et feutrées, elles offrent une vue sur le parc du Pélican et se présentent comme un arrêt agréable entre la Promenade Masson et le secteur Angus.

À propos de Michel Brault

Pionnier du 7e art québécois, Michel Brault a contribué à près de 200 productions cinématographiques au cours de sa carrière, laquelle s'est échelonnée sur cinq décennies. Fait officier de l'Ordre national du Québec en 2003, il a reçu de nombreuses autres récompenses, dont un Prix de la mise en scène pour son film Les ordres au Festival de Cannes et un Jutra-Hommage en 2005. Parmi ses réalisations marquantes, notons les longs métrages Kamouraska, Mon oncle Antoine et Quand je serai parti … vous vivrez encore.

À propos de Pierre Falardeau

Cinéaste, auteur et militant, Pierre Falardeau a consacré la majeure partie de son œuvre aux thèmes de l'indépendance du Québec et de la quête de la liberté sous toutes ses formes, donnant fréquemment la parole aux ouvriers. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix de l'Association québécoise des critiques de cinéma pour son film Octobre. Le temps des bouffons, Elvis Gratton et 15 février 1839 sont quelques-unes des œuvres de Falardeau qui ont marqué le paysage cinématographique québécois.

À propos d'Armand Vaillancourt

Reconnu pour son refus des traditions, ses innovations techniques, de même que pour son engagement social et politique, le peintre et sculpteur Armand Vaillancourt a reçu une formation artistique à l'Université d'Ottawa et à l'École des beaux-arts de Montréal dans les années 1950. Sa carrière prolifique a été marquée par de nombreux projets sculpturaux d'envergure dans l'espace public, notamment Québec libre !, sculpture-fontaine de l'Embarcadero de San Francisco, Justice !, œuvre réalisée pour le Palais de justice de Québec et La Force ouvrière, hommage à Michel Chartrand, œuvre située dans le parc éponyme de Longueuil. Fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 2004, il est également récipiendaire du prix Artiste pour la Paix (2004), de même que du prix Paul-Émile-Borduas (1993). Sa collection compte, entre autres, plus d'une cinquantaine d'œuvres monumentales déployées aux quatre coins de l'Amérique.

