Rose-Alice Boivin-Côté, finaliste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!

ALMA, QC, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Rose-Alice Boivin-Côté est finaliste au concours 2022 Tournez-vous vers l'excellence!. Elle a été sélectionnée parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneuse, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est une grande fierté pour notre organisation d'en être la promotrice. Ce concours est source d'inspiration pour tout le secteur agricole et agroalimentaire, car il met en avant-plan des personnalités qui contribuent de façon distincte et créative à l'enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques du domaine. Je salue les 10 finalistes de l'édition de 2022, qui sont sans contredit les meneurs, les gens en tête de peloton contribuant aujourd'hui à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Rose-Alice Boivin-Côté, une entrepreneuse d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et gestionnaire. Elle a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. Chapeau! »

M. Yves Lefebvre, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos de Rose-Alice Boivin-Côté

Fromagerie Boulangerie Médard (production laitière, transformation alimentaire, Saint-Gédéon)

« La famille, le bien-être des employés et des animaux, la fabrication de produits d'exception et l'expérience client ont toujours fait partie de nos valeurs et de notre vision. »

Rose-Alice devient coactionnaire de l'entreprise en 2017, à parts égales avec sa sœur et son frère. Rose-Alice est la fromagère du trio. Elle est aussi l'instigatrice d'importants travaux de modernisation qui ont démarré dès l'acquisition. Par son initiative, les fromages à pâte molle sont devenus la spécialité de la maison. Elle en compte huit variétés, qui ont des échos à l'échelle nationale et internationale. En cinq ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise connaît un bond de près de 60 % et la production annuelle de lait, de 36 %. Située dans un lieu touristique stratégique, la fromagerie accueille quelque 50 000 clients seulement en été. Ils y dégustent les fromages et les produits de la boulangerie, soit les pains et les viennoiseries cuisinés sur place. Plus d'une trentaine d'étudiants y trouvent leur emploi d'été. L'entreprise est une histoire de famille (tissée serrée!), qui s'est transmise de génération en génération depuis 1881. « Notre force réside dans notre complémentarité, notre complicité et la façon d'intégrer celles-ci à notre gestion quotidienne, en famille. » Fait anecdotique : la ferme étant la réplique d'un vieux couvent, une cloche sonne chaque fois que le fromage en grains est prêt… ce qui fait accourir les clients!

