TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La marque internationale de style de vie Roots Corporation (« Roots », ou la « Société ») (TSX: ROOT) continue de célébrer son 50e anniversaire avec une collection à tirage limité qui souligne l'apport de Heather Cooper, l'artiste inspirée de la nature qui a conçu son logo emblématique de castor. La collection, qui honore les débuts de la marque et son lien constant avec la nature, présente un style avant-gardiste de l'œuvre d'art originale de Mme Cooper dans de nouveaux tissus et styles.

Roots rend hommage au logo emblématique du castor avec la collection exclusive Heather Cooper (Groupe CNW/Roots)

« Depuis des décennies, la peinture emblématique de Heather Cooper représente une source d'inspiration pour l'équipe de création de Roots. La période des Fêtes de l'année de notre 50e anniversaire semble être le moment idéal pour y donner vie sur tous les plans, des casse-têtes familiaux aux cadeaux, en passant par le luxe splendide des blousons en duvet, des sacs de cuir et des accessoires. Ces œuvres en édition limitée seront des objets de collection pour les générations à venir », a déclaré Karuna Scheinfeld, chef des produits de Roots.

La collection neutre pour hommes, femmes et enfants, tout-petits et bébés comprend un maillot à col rond Studio fabriqué au Canada, cinq variantes de blousons fabriqués avec des matériaux entièrement recyclés et trois sacs de cuir fabriqués à la main dans l'usine Roots de Toronto. Avec un accent important sur les vêtements d'extérieur fonctionnels qui ont une perspective axée sur la mode, la collection à prédominance imprimée offre le meilleur des deux mondes aux consommateurs soucieux du style, mais qui ont un esprit fonctionnel.

Le logo du castor Roots est un élément emblématique de l'histoire de la marque Roots; depuis sa première utilisation, le castor est synonyme de Roots pour tous les consommateurs canadiens. La nouvelle œuvre d'art s'inspire de la peinture à l'huile de Heather Cooper commandée en 1976 par Roots et vient la transformer en un imprimé captivant, une représentation des valeurs fondamentales de Roots, réinventée pour l'avenir. « La nature a beaucoup influencé mon travail au fil des ans. La croissance et l'abondance m'attirent. Je ne fais pas de peinture abstraite, et je n'en ferai jamais. Ce que je crée n'est pas réaliste : il s'agit plutôt d'une réinterprétation graphique de la réalité », raconte l'artiste Heather Cooper.

Les prix de la collection Roots x Heather Cooper varient entre 16 $ et 598 $ CA avec une gamme complète de styles de molleton, d'imprimés continus, de pyjama, d'article de cuir et de vêtements d'extérieur pour toute la famille. Disponible en 2023, la collection peut être achetée dans tous les magasins Roots au Canada et aux États-Unis et sur roots.com à compter d'octobre.

À PROPOS DE ROOTS

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, roots.com . Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différents services, y compris des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et non genrés, des articles de cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont conçus avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous permettent de vivre en harmonie avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures quotidiennes de la vie et vous offrir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous offrons également des services de vente en gros par le biais de circuits interentreprises et accordons des licences de marque à un groupe de titulaires de licence qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

