TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Roots Corporation (« Roots ») (TSX: ROOT), marque haut de gamme axée sur le mode de vie en plein air, annonce un partenariat de trois ans avec Conservation de la nature Canada (CNC) à compter de septembre 2024. Le partenariat est né de l'occasion pour deux organisations aux vues similaires d'agir ensemble pour protéger et conserver les habitats du Canada, notamment les forêts, les milieux humides et les rivages, en ayant pour vision à long terme d'assurer à tous un avenir plus durable.

Au cours de la première année, Roots appuiera les efforts de conservation de CNC dans l' aire naturelle de l'arche de Frontenac située dans l'est de l'Ontario, juste au nord de Kingston et au nord-est du fleuve Saint-Laurent. C'est l'une des régions les plus riches en biodiversité au Canada et un endroit d'une grande beauté qui relie le Bouclier canadien du parc Algonquin aux montagnes Adirondacks dans l'État de New York.

Abritant des milliers d'espèces, l'arche de Frontenac sert de lien vital entre les habitats jusque dans l'État de New York. Elle a été désignée réserve de biosphère par l'UNESCO en 2002 et est l'un des plus importants corridors forestiers à l'est des montagnes Rocheuses. CNC y protège la nature au profit d'espèces comme l'ours noir, l'orignal et le loup de l'Est, les chauves-souris, les insectes et des dizaines d'espèces d'oiseaux.

La nature bat au cœur même de Roots depuis sa création en 1973 dans le parc Algonquin, au Canada. Depuis, la marque s'est vouée au soutien d'un large éventail de collectivités et de partenaires caritatifs. Ces partenariats sont en phase avec les valeurs fondamentales de la marque, à savoir la communauté et l'authenticité, et font en sorte que les efforts collectifs contribuent à créer des changements positifs aujourd'hui et pour les générations futures. En collaborant avec CNC, Roots consolide sa mission, qui consiste à soutenir et à préserver les milieux naturels du Canada, tout en identifiant les besoins environnementaux les plus urgents en vue d'y répondre.

« Chez Roots, la nature n'est pas seulement une influence parmi d'autres, c'est l'élément central de notre inspiration et de la conception de nos produits, affirme Meghan Roach, présidente et cheffe de la direction de Roots Corporation. Notre lien profond avec le parc Algonquin façonne l'identité de notre marque depuis plus de cinq décennies et fait partie intégrante de notre philosophie. Faire équipe avec Conservation de la nature Canada s'inscrit dans une évolution naturelle pour nous - c'est le prolongement de notre engagement à protéger la source même de notre inspiration. »

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Roots travaillera en collaboration avec CNC pour identifier les initiatives qui nécessitent une attention prioritaire en se basant sur les recherches et les analyses en cours.

« Notre partenariat avec Roots marque une nouvelle étape dans l'accélération du rythme de la conservation, à commencer par l'aire naturelle de l'arche de Frontenac en Ontario, affirme Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada. Des partenariats pluriannuels comme celui-ci sont vitaux pour générer des résultats en conservation. L'investissement de Roots dans la nature permet de contribuer à la création d'écosystèmes résilients qui prospéreront pendant des générations ».

En œuvrant dans l' arche de Frontenac , les deux organisations contribueront aussi à l'atteinte des objectifs de conservation du Canada. Parmi les autres bienfaits attendus, mentionnons la connexion des terres de conservation et le maintien de corridors permettant aux espèces de se déplacer tout au long de leur cycle de vie, l'intendance de terres déjà protégées, la création de partenariats avec des acteurs de la collectivité pour améliorer les résultats en conservation, et la mise en priorité d'expériences sécuritaires pour les visiteurs. CNC possède et gère actuellement plus de 2 870 hectares d'habitat protégé dans l'arche de Frontenac et a contribué à la protection de 2 985 hectares supplémentaires.

En février 2020, Roots a lancé « Bienveillance Roots », un programme conçu pour redonner à des communautés dans le besoin et s'allier avec elles. Depuis le lancement du programme, Roots a fait don d'environ 3,6 millions de dollars en plus de dons en nature à diverses organisations communautaires auxquelles elle vient en aide. Roots a profondément à cœur de préserver les paysages qui l'inspirent. Les deux organisations souscrivent fièrement à leur engagement d'œuvrer ensemble pour conserver les habitats du Canada. Leur objectif commun est de générer de réels changements et de promouvoir un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Pour en savoir plus sur Roots et ses initiatives caritatives, visitez https://www.roots.com/ca/fr/roots-cares.html.

À PROPOS DE ROOTS CORPORATION

Fondée en 1973, Roots est une marque de renommée mondiale axée sur le mode de vie en plein air. De ses modestes débuts dans une cabane dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale comptant plus de 100 magasins au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, roots.com . Nous avons plus de 100 magasins gérés par des partenaires en Asie, et nous avons aussi notre propre boutique sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différentes catégories - vêtements pour femmes, hommes et enfants, vêtements non genrés, articles de cuir, chaussures et accessoires. Nos produits sont fabriqués pour offrir un confort, une qualité et un style sans compromis qui nous rappellent que nous faisons partie de la nature. Nous proposons des produits conçus pour l'aventure au quotidien, qui offrent toute la polyvalence voulue pour que vous puissiez vivre votre vie au maximum. Nous vendons également en gros par le biais de canaux interentreprises et concédons la marque sous licence à un groupe sélect qui vend des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne faisant affaire sous les noms de « Roots » et de « Roots Canada ».

À PROPOS DE CONSERVATION DE LA NATURE CANADA (CNC)

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d'entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

