Roots relance sa gamme de bottes TUFF avec la collection capsule Fred VanVleet

La botte Tuff Roots x Fred VanVleet en série limitée sera en vente en ligne et en magasin à

compter du 18 septembre.

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Roots (« Roots », « Roots Canada » ou la « Société ») (TSX : ROOT), une marque haut de gamme axée sur le style de vie en plein air, relance sa célèbre botte TUFFMC et annonce le lancement d'une collection capsule en série limitée conçue en collaboration avec Fred VanVleet, joueur des Raptors de Toronto et champion de la NBA. La collection Roots x Fred VanVleet sera en vente dans certains magasins Roots et en ligne sur roots.com à compter du 18 septembre.

Fred est un athlète inspirant qui a réalisé plusieurs de ses rêves et qui a aussi dû surmonter de nombreux obstacles au cours de sa vie. Aujourd'hui, il continue de laisser sa marque ; il vit sa vie à sa façon, restant fidèle à lui-même et à ses origines. Les difficultés auxquelles il a dû faire face ont façonné l'homme qu'il est devenu. Depuis plus de 45 ans, Roots souligne le caractère unique de chacun d'entre nous, car nous avons tous une histoire qui nous est propre.

« Je suis très heureux de collaborer avec Roots, une marque qui partage mon engagement envers la communauté et qui rend hommage à l'authenticité du parcours de chacun », a déclaré Fred VanVleet. « J'ai hâte de porter mes bottes TUFF tout au long de ma route. »

Lors de la création de la collection Roots x Fred VanVleet, Fred a su apporter sa touche personnelle à la botte TUFF, un classique de Roots. La botte noire comporte un rebord à carreaux Park rouge et noir représentant un motif emblématique de Roots et les couleurs officielles de Fred VanVleet et des Raptors de Toronto. Les œillets traditionnels ont été remplacés par des œillets en forme de D plus robuste. Adaptées aux rigoureux hivers canadiens, ces bottes comportent une chaude doublure ThinsulateMC et des semelles légères et antidérapantes en caoutchouc. Chacune des paires de bottes TUFF Roots x Fred VanVleet comprend des lacets signés Fred VanVleet et un porte-clés en cuir de collection fabriqué à la main dans l'usine de cuir de Roots à Toronto. La boîte à chaussures, également en série limitée, comporte le logo exclusif de Roots x Fred VanVleet.

« TUFF fait partie de l'histoire de Roots depuis plus de 25 ans », a expliqué James Connell, Directeur du commerce électronique et du service à la clientèle. « Nous sommes heureux de pouvoir relancer notre botte TUFF dans une version plus légère et modernisée pour hommes et femmes. Notre collaboration avec Fred est une excellente façon de redécouvrir cette collection et d'en apprendre davantage sur son parcours difficile. »

En 1992, nous avons créé la botte Roots TUFF en puisant notre inspiration de l'authentique botte de travail durable. Nous avons conçu une botte légère, combinant style robuste et confort moderne. Confectionnée avec des matériaux de qualité, cette botte en cuir nubuck imperméable comporte une doublure respirante et des semelles OrtholiteMD Eco-HybridMC lavables et antidérapantes. Offrant confort et style pour les aventures au quotidien, chaque paire de bottes comporte deux paires de lacets et deux types de semelles intérieures : une semelle urbaine ajustée et une semelle rustique ample. La collection de bottes TUFF se décline en cinq couleurs pour les hommes et en huit couleurs pour les femmes, et est en vente dans les magasins Roots du Canada et des États-Unis et en ligne sur roots.com.

La collection capsule Roots x Fred VanVleet en série limitée est en vente sur roots.com et dans les magasins Roots suivants :

Vancouver : 1001, rue Robson, Metropolis at Metrotown, CF Pacific Centre Edmonton : West Edmonton Mall Toronto : CF Toronto Eaton Centre, Centre commercial Yorkdale, 80, rue Bloor, CF Sherway Gardens, Centre commercial Square One, Vaughn Mills, Scarborough Town Centre Montréal : 1025, rue Sainte-Catherine Ouest Halifax : Halifax Shopping Centre Chicago : 619, avenue Michigan

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air qui incarne les évasions au chalet et les escapades urbaines pour créer un style des plus uniques, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous offrons une vaste gamme de produits dont des vêtements pour hommes et femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour bébés, tout-petits et enfants. Malgré ses modestes débuts dans un petit chalet du parc Algonquin au Canada, Roots a su se développer pour devenir une marque internationale. Le 3 août 2019, Roots possédait 116 magasins au détail au Canada, 8 magasins au détail aux États-Unis, 115 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 34 magasins exploités par des partenaires en Chine, 1 magasin exploité par des partenaires à Hong Kong, et une plate-forme de commerce électronique internationale. Roots Corporation est une entreprise canadienne qui fait affaire sous le nom de « Roots » et de « Roots Canada ».

Informations prospectives

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives. Ces informations reposent sur les hypothèses et convictions raisonnables de la direction à la lumière des informations dont ils disposent actuellement et sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer considérablement de ceux anticipés dans les informations prospectives en raison de divers facteurs. Les informations concernant nos attentes en matière de résultats, performances, réalisations, perspectives, opportunités ou marchés éventuels constituent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les prévisions concernant des événements ou des circonstances futurs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances, nos réalisations ou des événements ou développements futurs soient substantiellement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.

Veuillez consulter les rubriques « Informations prospectives » et « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société de l'année en cours pour une analyse des incertitudes, des risques et des hypothèses associés à ces déclarations. Les lecteurs sont priés de prendre en compte les incertitudes, les risques et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces informations. Nous n'avons aucune intention ni aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

