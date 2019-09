Roots et Shawn Mendes élargissent leur partenariat en présentant une deuxième collection capsule en série limitée offerte à l'échelle mondiale

Afin d'appuyer la Fondation Shawn Mendes et de célébrer le spectacle de Shawn Mendes au stade Rogers Center à Toronto, le lancement de la nouvelle collection Roots x Shawn Mendes aura lieu le 4 septembre.

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Roots (« Roots », « Roots Canada » ou la « Société ») (TSX : ROOT), une marque haut de gamme axée sur le style de vie en plein air, annonce le lancement de la deuxième collection capsule en série limitée Roots x Shawn Mendes. Cette nouvelle collection, conçue en collaboration avec Shawn Mendes, auteur-compositeur-interprète multiplatine originaire de Toronto, sera en vente dans certains magasins Roots partout au Canada et dans une boutique éphémère du centre-ville de Toronto du 4 au 6 septembre. De plus, la collection sera offerte à l'échelle internationale sur le site Web roots.com à compter du 5 septembre.

« Avec le lancement de ma fondation plus tôt cette semaine, mon prochain spectacle dans ma ville natale et ma deuxième collaboration avec Roots, je suis très reconnaissante d'avoir le soutien de cette marque canadienne emblématique et la chance de les aider à mon tour. J'espère que tout le monde aimera cette collection autant que moi », a déclaré Shawn Mendes.

Dans le cadre du lancement de cette collection, Roots propose aux fans de Shawn Mendes une expérience passionnante : une roseraie au cœur du centre-ville de Toronto, ville natale de Shawn Mendes, tout près de la scène du concert au stade Rogers Center. Pour se rendre à la boutique éphémère Roots x Shawn Mendes, les fans de Shawn emprunteront un chemin bordé de plus de 10 000 roses fraîches de couleur rose et de plates-bandes d'une hauteur de presque 2,5 mètres. Les fans pourront admirer ces magnifiques fleurs du mercredi 4 septembre au vendredi 6 septembre, jour du concert.

« Compte tenu de l'incroyable succès de notre première collaboration avec Shawn, nous sommes ravis d'élargir notre partenariat afin de lancer une deuxième collection capsule plus complète et d'offrir aux fans une expérience unique et passionnante, » a déclaré James Connell, Directeur du commerce électronique et du service à la clientèle. « Nous sommes une marque fièrement canadienne qui appuie depuis longtemps des artistes canadiens. C'est formidable de voir l'un des nôtres connaître un tel succès au niveau mondial et d'avoir le privilège de prendre part aux célébrations ».

Cette collection capsule en série limitée comprend les articles suivants : t-shirt Salt & Pepper (48 $) ; t-shirt noir (48 $) ; chandail à capuchon sans manches (78 $) ; pantalon capri en coton ouaté (78 $) ; chandail à capuchon Salt & Pepper (128 $) ; chandail à capuchon noir (128 $) ; blouson léger style aviateur (178 $) ; blouson style universitaire en nylon (498 $), confectionné à la main dans notre usine de cuir de Toronto.

Pour appuyer la Fondation Shawn Mendes, une casquette de baseball Roots x Shawn Mendes (vendue au prix de 40 $) sera offerte exclusivement dans la boutique éphémère de Toronto ; tous les profits découlant de la vente de cet article seront versés à la Fondation. Les fans de Shawn peuvent également appuyer cette fondation en se procurant la casquette de baseball Feuille moderne (28 $ - offerte en sept couleurs) en vente dans tous les magasins Roots ou sur le site Web roots.com, entre le 4 et le 11 septembre. Tous les profits découlant de la vente de cet article seront également versés à la Fondation Shawn Mendes, jusqu'à 100 000 $.

La collection sera lancée officiellement en magasin et dans la boutique éphémère le mercredi 4 septembre à 18 h (HAE)/15 h (HAP), et à l'échelle internationale sur le site Web de Roots le 5 septembre à compter de 10 h (HAE).

Cette collection est offerte dans les magasins Roots suivants :

Toronto : Centre commercial Yorkdale ; CF Toronto Eaton Centre ; 80, rue Bloor Ottawa : CF Rideau Centre Montréal : 1025, rue Sainte-Catherine Ouest Vancouver : 1001, rue Robson Boutique éphémère de Toronto : 290, boulevard Bremner Mercredi 4 et jeudi 5 septembre à 18 h (HAE) Vendredi 6 septembre à 15 h (HAE)

À propos de Shawn Mendes

Shawn Mendes, auteur-compositeur-interprète multiplatine originaire de Toronto mis en nomination aux GRAMMY Awards, a lancé son troisième album homonyme très attendu en mai 2018. L'album certifié platine a fait ses débuts au premier rang du palmarès Billboard 200, ainsi que sur plusieurs autres marchés mondiaux, dont l'Australie, le Canada, le Mexique, la Belgique, la Hollande et la Belgique. Il s'est classé no 1 sur iTunes dans plus de 80 pays dès sa sortie. Cet album est devenu l'un des premiers albums les plus vendus de 2018 et a permis à Shawn de devenir le troisième plus jeune artiste solo à lancer trois albums no 1 consécutifs. Shawn a été nominé dans deux catégories des 61e GRAMMY® Awards : chanson de l'année avec la chanson « In My Blood », et meilleur album pop, grâce à son album homonyme SHAWN MENDES. Avant la sortie de l'album, il a enregistré plusieurs titres tels que « Youth », en collaboration avec Khalid, « In My Blood » et « Lost In Japan ». « In My Blood » et « Lost In Japan » ont tous les deux connu un succès retentissant, en occupant ainsi la 1re et la 2e places du classement général d'iTunes aux États-Unis, en se classant au Top 5 d'iTunes dans plus de 50 pays, et en se hissant aux 1er et 2e rangs de la sélection « New Music Friday » de Spotify. Grâce à « In My Blood », Shawn est devenu le premier artiste à obtenir quatre simples en tête des palmarès à la radio, et ce, avant l'âge de 20 ans.

Plus récemment, Shawn a lancé un nouveau simple intitulé « Señorita » en duo avec Camila Cabello qui a débuté en première place mondiale sur iTunes, et a battu le record de Spotify en tant que meilleur lancement d'un duo homme/femme de son histoire. Cette chanson s'est classée au premier rang du palmarès Hot 100 du Billboard et au premier rang du Top 40 Radio. Plus tôt cet été, Shawn a également lancé son simple certifié platine « If I Can't Have You », qui s'est vite hissé au premier rang sur iTunes et au deuxième rang du palmarès Billboard Hot 100. Cette chanson, le 10e simple platine consécutif de Shawn, a obtenu plus de 600 millions de diffusions à l'échelle mondiale et 500 millions de visionnements vidéo, et a permis à Shawn de devenir le troisième artiste de l'histoire à clôturer la première semaine du Pop panel avec 184 stations à l'échelle nationale. Elle est actuellement numéro 1 sur Hot AC radio et numéro 2 sur le Top 40 radio ; ce qui marque le plus grand lancement de Shawn à ce jour - plus de 30 millions de diffusions partout dans le monde le premier jour. Grâce à sa chanson no 1 « Señorita », et sa chanson no 2 « If I Can't Have You », Shawn est le premier artiste solo masculin à occuper simultanément le premier et le deuxième rangs du Top 40.

En avril 2017, Shawn lança son simple 3 fois platine « There's Nothing Holdin' Me Back », sa deuxième chanson n° 1 du Top 40 à la radio. Cette chanson figura également sur la liste des chansons populaires de Billboard, tout comme « Stitches », un simple 7 fois platine. Shawn a lancé trois albums consécutifs classés en tête des palmarès, trois albums platinés et dix chansons consécutives platinées et de nombreux simples multiplatinés. Dans le monde entier, il a vendu plus de 18 millions d'albums et 151 millions de chansons ; ses chansons ont été diffusées plus de 26 milliards de fois et ses vidéos sur YouTube ont été vu 6 milliards de fois. Shawn a effectué deux tournées mondiales à guichets fermés avec plus d'un million de billets vendus et a monté sur la scène d'arénas et de stades légendaires, notamment le Madison Square Garden à New York et l'O2 Arena à Londres. Tous les billets de son premier spectacle au stade Rogers Center, dans sa ville natale de Toronto, se sont vendus en quelques minutes. Sa tournée, Shawn Mendes : The Tour, qui a débuté en mars 2019, comprend plus de 100 spectacles notamment au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Shawn a également figuré parmi les « 21 Under 21 » de Billboard en 2017 et 2018, les « 30 Under 30 » de Forbes en 2018, les « 25 Under 25 » de Spotify et les cent personnes les plus influentes du magazine Time (« Time 100 Most Influential »). En 2018, ROI Influencer Media a reconnu Shawn comme étant l'artiste et l'adolescent le plus influent de tous les médias sociaux.

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air qui incarne les évasions au chalet et les escapades urbaines pour créer un style des plus uniques, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous offrons une vaste gamme de produits dont des vêtements pour hommes et femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour bébés, tout-petits et enfants. Malgré ses modestes débuts dans un petit chalet du parc Algonquin au Canada, Roots a su se développer pour devenir une marque internationale.

Le 4 mai 2019, Roots possédait 114 magasins au détail au Canada, 7 magasins au détail aux États-Unis, 115 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 39 magasins exploités par des partenaires en Chine, 1 magasin exploités par des partenaires à Hong Kong, et une plate-forme de commerce électronique internationale. Roots Corporation est une entreprise canadienne qui fait affaire sous le nom de « Roots » et de « Roots Canada ».

Informations prospectives

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives. Ces informations reposent sur les hypothèses et convictions raisonnables de la direction à la lumière des informations dont ils disposent actuellement et sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer considérablement de ceux anticipés dans les informations prospectives en raison de divers facteurs. Les informations concernant nos attentes en matière de résultats, performances, réalisations, perspectives, opportunités ou marchés éventuels constituent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les prévisions concernant des événements ou des circonstances futurs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances, nos réalisations ou des événements ou développements futurs soient substantiellement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.

Veuillez consulter les rubriques « Informations prospectives » et « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société de l'année en cours pour une analyse des incertitudes, des risques et des hypothèses associés à ces déclarations. Les lecteurs sont priés de prendre en compte les incertitudes, les risques et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces informations. Nous n'avons aucune intention ni aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.



SOURCE Roots Corporation

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Kristen Davies, kdavies@roots.com, (416) 781-3574, poste 4116 ; Relations publiques, Elyse Goody, egoody@roots.com, (416) 781-3574, poste 4332 ; Relations publiques, Brittany Elliott, Agence ZOI, Brittany@agence-zoi.com, (416) 863-9888

Related Links

http://www.roots.com