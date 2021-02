Une partie des recettes découlant de la vente de tous les t-shirts Dreams Fuel Revolutions sera versée à la Black Academy, une organisation canadienne dirigée par des Noirs et qui rend hommage à des Noirs talentueux, de renom ou en devenir.

TORONTO, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Roots (« Roots », « Roots Canada » ou la « société ») (TSX: ROOT), une marque de vêtements de plein air de qualité supérieure, et Révolutionnaire, une marque vouée à promouvoir la diversité par notamment la création de vêtements inclusifs, ont annoncé leur partenariat avec le lancement de leur t-shirt Dreams Fuel Revolutions créé pour le Mois de l'histoire des Noirs et des créateurs noirs. Il se veut également un aperçu en avant-première de la collection complète qui sera présentée à l'automne 2021. Aujourd'hui, Roots a également dévoilé le projet Créateurs émergents Roots, un nouveau programme communautaire de mentorat visant à donner une certaine visibilité aux marques émergentes dirigées par des créateurs sous-représentés.

Fondée par Nia Faith à l'âge de 19 ans, Révolutionnaire est le fruit de son rêve qui veut que chaque danseur puisse porter des vêtements qui s'agencent avec leur couleur de peau. Aujourd'hui, Révolutionnaire a non seulement révolutionné le monde de la danse, mais avec l'aide de Justice Faith, la sœur de Nia, cette marque est devenue un mouvement important par le biais d'une plateforme numérique axée sur la formation, la mobilisation et le développement des jeunes qui souhaitent promouvoir le changement.

« J'ai lancé Révolutionnaire avec le rêve de démocratiser et de révolutionner le monde de la danse grâce à des vêtements et accessoires inclusifs qui valorisent la diversité », a déclaré Nia Faith, fondatrice et directrice générale de Révolutionnaire. « Ma sœur Justice et moi avons depuis transformé Révolutionnaire en un mouvement visant à donner aux rêveurs les moyens d'être révolutionnaires. Nous sommes honorées de nous associer à Roots, une marque emblématique qui partage les mêmes valeurs, notamment l'authenticité, l'honnêteté et la diversité. Nous sommes reconnaissantes envers Roots ; elle partage notre vision qui consiste à investir dans les jeunes pour qu'ils deviennent audacieux et créent un changement durable. Nous nous réjouissons de cette collaboration à long terme et sommes enthousiastes à l'idée de continuer notre parcours ensemble. »

Avec un design qui souligne la signification historique des rêves et au rôle qu'ils continuent à jouer aujourd'hui, le t-shirt Dreams Fuel Revolutions est également un aperçu de la vaste collection créée par Révolutionnaire et Roots qui sera présentée à l'automne 2021. Le t-shirt sera mis en vente sur www.roots.com et www.revolutionnaire.co à compter du 5 février 2021.

Une partie des recettes découlant de la vente des t-shirts Dreams Fuel Revolutions sera versée à la Black Academy. Au cours du mois de février, Roots fera également don d'une partie des recettes provenant de la vente de ses masques fabriqués au Canada. La Black Academy est un organisme à but non lucratif fondé par les frères et acteurs, et amis de Roots, Shamier Anderson et Stephan James. Ils se consacrent à faire tomber les barrières de la discrimination et à combattre le racisme systémique au Canada en valorisant et encourageant des Noirs talentueux anglophones et francophones dans tout le pays.

« Nous sommes heureux que notre plateforme puisse être utilisée pour aider à diffuser la vision inspirante et valorisante de Nia et de Justice [Faith] et leur marque Révolutionnaire, et soutenir la Black Academy », a déclaré Meghan Roach, présidente et directrice générale de Roots. « Nous sommes honorés de nous associer à Révolutionnaire, une marque qui partage de nombreuses valeurs communes avec Roots et qui par le biais de son mouvement, offre la possibilité d'apporter un changement durable. Notre prochaine collaboration nous amène également à réfléchir plus sérieusement aux engagements que nous pouvons prendre en tant que marque pour rendre hommage et mettre en valeur l'incroyable talent de créateurs sous-représentés au sein de notre communauté. L'une de nos nouvelles initiatives est le Project Créateurs émergents Roots qui sera lancé au printemps 2021. »

Le Projet Créateurs émergents Roots est un programme communautaire de mentorat qui encourage et donne de la visibilité aux marques émergentes dirigées par des créateurs sous-représentés. En gardant à l'esprit la représentativité, le respect et le progrès, Roots s'efforcera de repérer des marques au potentiel incroyable dont la mission est inspirante et motivante. Roots s'associera et collaborera avec divers créateurs pour concevoir et lancer une collection exclusive, en tirant parti de son expérience de près de cinq décennies pour offrir un encadrement, des ressources et une plateforme à ces derniers. Pour en savoir davantage sur cette initiative, veuillez cliquer sur ce lien.

Roots est consciente qu'elle a la responsabilité de faire de son mieux afin de contribuer au développement d'un monde plus inclusif. Notre partenariat avec Révolutionnaire et le projet des Créateurs émergents sont des initiatives importantes. Toutefois, ce ne sont pas les premières et en aucun cas les dernières. Roots s'engage à faire des efforts considérables, prendre des mesures significatives et concrètes, et poursuivre son engagement pour réaliser son premier objectif : être un lieu de travail privilégié pour tous, quels que soient leur origine ethnique, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leurs capacités, et un allié pour le changement social et la représentativité au sein des communautés locales et mondiales dans lesquelles nous menons nos activités. Pour en savoir plus sur les initiatives de Roots en matière de diversité, d'égalité, d'équité et d'inclusion, veuillez cliquer sur ce lien.

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air qui incarne les évasions au chalet et les escapades urbaines pour créer un style des plus uniques, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous offrons une vaste gamme de produits pour les aventures au quotidien, dont des vêtements pour hommes et femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour bébés, tout-petits et enfants. Malgré ses modestes débuts dans un petit chalet du parc Algonquin au Canada, Roots a su se développer pour devenir une marque internationale. Le 31 octobre 2020, Roots possédait 113 magasins au détail au Canada, 2 magasins au détail aux États-Unis, 116 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 28 magasins exploités par des partenaires en Chine, 2 magasins exploités par des partenaires à Hong Kong, et une plateforme de commerce électronique internationale : roots.com. Roots Corporation est une entreprise canadienne qui fait affaire sous le nom de « Roots » et de « Roots Canada ».

À propos de Révolutionnaire

Au départ, Révolutionnaire s'était donné comme mission de démocratiser le monde de la danse et de révolutionner les vêtements de couleur chair. Mais depuis, la marque s'est transformée en un mouvement plus large visant à promouvoir la diversité et à donner aux rêveurs les moyens d'être révolutionnaires. Révolutionnaire accomplit sa mission en offrant une gamme de vêtements et d'accessoires inclusifs ainsi qu'une plateforme de formation et de mobilisation qui fournit des outils, un réseau et des informations à ceux et celles qui souhaitent apporter des changements.

À propos de The Black Academy

La Black Academy est un organisme national unique en son genre au Canada dirigé par des Noirs qui se consacre à faire tomber les barrières de la discrimination et à combattre le racisme systémique en rendant hommage à des Noirs talentueux, de renom ou émergents, anglophones ou francophones dans tout le pays. La Black Academy est une division de B.L.A.C.K. Canada (Building A Legacy in Acting, Cinema + Knowledge), un organisme communautaire à but non lucratif créé par Shamier Anderson et Stephan James en 2016.

Informations prospectives

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives. Ces informations reposent sur les hypothèses et convictions raisonnables de la direction à la lumière des informations dont ils disposent actuellement et sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer considérablement de ceux anticipés dans les informations prospectives en raison de divers facteurs. Les informations concernant nos attentes en matière de résultats, performances, réalisations, perspectives, opportunités ou marchés éventuels constituent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les prévisions concernant des événements ou des circonstances futurs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances, nos réalisations ou des événements ou développements futurs soient substantiellement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.

Veuillez consulter les rubriques « Informations prospectives » et « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société de l'année en cours pour une analyse des incertitudes, des risques et des hypothèses associés à ces déclarations. Les lecteurs sont priés de prendre en compte les incertitudes, les risques et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces informations. Nous n'avons aucune intention ni aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

