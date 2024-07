Financement dirigé par LongRiver Investments avec la participation de fonds d'investissement mondiaux nouveaux et existants

Rona utilisera les produits pour faire progresser les programmes de pipeline d'ARNsi métabolique vers le développement mondial et élargir la plateforme d'administration extra-hépatique dans le SNC et au-delà

SHANGHAI, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Rona Therapeutics, une entreprise pionnière en phase clinique de recherche et de développement de médicaments à acide nucléique, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un financement de série A+ de 35 millions de dollars. Cette ronde a été menée par LongRiver Investments, avec la participation d'investisseurs comme Zhaode Investment, BioTrack Capital, Zhongqi Capital et Lilly Asia Ventures.

« LongRiver Investments se joindra au conseil d'administration de Rona dans le cadre du financement de série A+, a déclaré : « Rona Therapeutics a réussi à intégrer deux programmes métaboliques d'ARNi de premier ordre au développement mondial et a démontré des données cliniques différenciées et une valeur de plateforme. « Nous sommes impressionnés par les progrès réalisés par Rona dans le développement d'un pipeline d'ARNsi novateur et son expansion vers l'administration extrahépatique dans le SNC et au-delà. « Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de Rona pour libérer le potentiel de la médecine à base d'ARN en tant que thérapies transformatrices pour les patients à l'échelle mondiale. »

Mme Stella SHI, chef de la direction et fondatrice de Rona Therapeutics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir LongRiver Investments et nos autres nouveaux investisseurs à mesure que nous progressons vers des programmes d'ARNi de premier ordre dans le développement mondial et que nous catalysons des possibilités de développement commercial. Rona Therapeutics demeure déterminée à repousser les limites de la médecine à base d'ARN dans les domaines du métabolisme, de l'obésité, des maladies rénales et neurodégénératives grâce à la plateforme d'ARN exclusive de Rona. »

Rona fait progresser un pipeline de programmes d'ARNsi de premier ordre générés par la plateforme d'ARNsi de prochaine génération. Le premier programme RN0191 de l'entreprise, un programme d'ARNi PCSK9 de premier ordre, a terminé des études cliniques Ph1 en Australie et en Chine et est prêt pour le développement clinique Ph2 de l'hypercholestérolémie. La RN0361 est le deuxième programme de l'entreprise à entrer en clinique au deuxième trimestre de 2024 pour l'hypertriglycéridémie. L'entreprise fait également progresser un pipeline novateur au stade de développement du DNR pour les maladies rénales, l'obésité et les maladies cardiométaboliques.

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est un leader mondial dans le domaine des plateformes pharmaceutiques innovantes à base d'acides nucléiques, se spécialisant dans le traitement des maladies métaboliques et des maladies dégénératives du SNC. Rona Therapeutics s'est toujours engagée à mettre au point les meilleurs et les premiers médicaments à base d'ARNi, et a une différenciation et une innovation uniques dans ses produits de pipeline liés au métabolisme du foie dans les maladies cardiovasculaires, le MASH, l'obésité et les maladies rénales. De plus, Rona Therapeutics se concentre sur le potentiel de l'administration d'acide nucléique extrahépatique dans les maladies dégénératives du SNC et a établi avec succès une plateforme d'administration extrahépatique exclusive pour traiter une gamme de maladies complexes, comme la SLA, la maladie d'Alzheimer, etc. qui sont difficiles à traiter avec les thérapies médicamenteuses traditionnelles.

À propos de LongRiver Investments

LongRiver Investments est une société de capital de risque avant-gardiste qui se consacre à l'autonomisation des entrepreneurs et à la promotion des progrès technologiques et industriels. Grâce à une solide stratégie de placement et à un engagement envers l'excellence, LongRiver Investments vise à offrir un rendement supérieur à ses investisseurs tout en ayant une incidence positive sur le marché mondial.

Pour en savoir plus,

Veuillez consulter le site www.ronatherapeutics.com ou communiquer avec : [email protected]

