- Financement d'investisseurs à long terme pour la mise en place d'une plateforme de livraison de pointe et d'un moteur de découverte de médicaments évolutif permettant la mise au point de médicaments modulaires et programmables

- L'entreprise exploite le potentiel des produits thérapeutiques à base d'ARN pour concevoir des médicaments agissant sur les tissus hépatiques et extrahépatiques et ayant des effets spécifiques, stables et prolongés

SHANGHAI, 7 avril 2022 /CNW/ - Rona Therapeutics, uneplateforme entièrement intégrée dédiée à la découverte, au développement et à la fabrication de produits thérapeutiques à base d'ARN, annonce l'achèvement réussi d'une ronde de financement de série A de 33 millions de dollars visant à soutenir le développement de sa plateforme de livraison exclusive et le pipeline initial de produits thérapeutiques. Le cycle a été soutenu par un groupe d'investisseurs de premier ordre, dont Lilly Asia Ventures, CMB International, Platanus, Fontus Capital et Lanting Capital.

Fondée en 2021, Rona Therapeutics a pour mission de mettre au point des médicaments novateurs et perturbateurs à base d'ARN dotés d'une plateforme brevetée qui permet des traitements aux effets plus spécifiques, stables et prolongés. Les médicaments à base d'ARN de Rona Therapeutics sont des modalités modulaires et programmables qui ciblent les domaines pathologiques des maladies métaboliques, neurologiques et ophtalmologiques par le biais de différents systèmes de livraison. L'entreprise construit des installations à la fine pointe de la technologie pour faire avancer la synthèse de l'acide nucléique, les plateformes de livraison, la modification chimique des oligonucléotides, la biologie de l'ARN et la capacité de fabrication afin de réaliser le potentiel de puissants traitements à base d'ARN.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu compter sur le soutien solide de grandes entreprises d'investissement en sciences de la vie au cours de ce cycle de financement. La capacité d'avoir un impact dans le domaine de l'ARN conduira à une vague transformatrice de nouveaux médicaments dans cette nouvelle ère », a déclaré Stella SHI, PDG et cofondatrice de Rona Therapeutics. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec des collaborateurs et des partenaires financiers, car la vision de notre entreprise est de transformer cette technologie puissante en produits thérapeutiques au profit des patients. »

« Depuis sa création, Rona Therapeutics a réalisé des progrès remarquables dans l'établissement d'une plateforme de livraison et l'avancement des produits thérapeutiques en DNR. L'entreprise est bien placée pour devenir un acteur majeur dans ce domaine grâce à une plateforme évolutive et à des programmes de pipelines à fort potentiel », a déclaré le Dr Chuan He, conseiller scientifique de Rona Therapeutics.

« Grâce à des travaux exploratoires de plusieurs décennies visant à décoder les thérapies à base d'acides nucléiques, Rona a le potentiel de devenir un chef de file en matière de médicaments à base d'ARN pour découvrir et mettre au point des thérapies transformatrices », a déclaré le Dr Roberto Guerciolini, conseiller scientifique de Rona Therapeutics.

À propos de Rona Therapeutics

Rona Therapeutics est une entreprise pionnière de produits thérapeutiques basés sur l'ARN qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments modulaires et programmables à base d'ARN pour les patients du monde entier. L'entreprise a été fondée par un vétéran de l'industrie possédant une expertise approfondie dans l'exécution de programmes thérapeutiques basés sur l'ARN et des conseillers scientifiques de calibre mondial possédant une compréhension rigoureuse de la biologie et de l'ARN.

À propos de Lilly Asia Ventures

Lilly Asia Ventures (LAV) est une société de capital-risque biomédicale de premier plan fondée en 2008, et dont les bureaux sont situés à Shanghai, Hong Kong et Palo Alto. Sa vision est de devenir le partenaire de confiance pour des entrepreneurs exceptionnels à la recherche de capitaux intelligents et de créer d'excellentes entreprises qui mettent au point des produits novateurs pour traiter les maladies et améliorer la santé humaine.

À propos de CMBI

Constituée en société à Hong Kong, CMB International Capital Corporation Limited (« CMBI ») est une institution financière intégrée qui offre des services complets et professionnels à des clients institutionnels, commerciaux et individuels, tant au pays qu'à l'étranger. En tant que filiale en propriété exclusive de la China Merchants Bank (« CMB »), CMBI tire parti de la synergie et de la coordination de la CMB sur les marchés intérieurs et étrangers, ainsi que de ses solides ressources et de sa réputation sociale exceptionnelle. CMBI et ses filiales ont activement mis en œuvre des stratégies d'affaires diversifiées et ont établi de grands secteurs d'activité, notamment les finances d'entreprise, la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine, ainsi que les actions et les financements structurés.

À propos de Fontus Capital

Fontus Capital a été fondée en 2015. L'entreprise se spécialise dans les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les appareils médicaux et les services dans le monde entier. Sa mission est d'améliorer la vie des patients et d'offrir des solutions novatrices pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits.

À propos de Lanting Capital

LanTing Capital (LTC) est une société de financement par capitaux propres stratégique transfrontalière axée sur les produits pharmaceutiques. Fondée par des acteurs chevronnés du secteur pharmaceutique et des experts en gestion d'actifs, LTC met à profit ses connaissances et son réseau inégalés de l'industrie ainsi que son vaste savoir-faire sur les marchés financiers aux États-Unis, en Chine et en Europe pour offrir des occasions de croissance transfrontalières uniques à ses sociétés de portefeuille et à ses investisseurs. LanTing est actuellement établie à Princeton (États-Unis), Milan (Italie), Saanen (Suisse) et Hangzhou (Chine).

Pour en savoir plus sur Rona Therapeutics, y compris sur les possibilités de partenariat et les possibilités d'emploi, visitez www.ronatherapeutics.com.

