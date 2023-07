Une équipe d'employé(e)s, de marchands affiliés RONA et de partenaires fournisseurs ont amassé des dons pour la recherche sur le cancer pédiatrique au Québec





Depuis 2015, l'entreprise a donné plus de 4,1 millions de dollars à cette fondation afin de contribuer à bâtir un avenir en santé pour l'ensemble des enfants atteint(e)s de cancer au Québec

BOUCHERVILLE, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes et dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec, a remis fièrement près de 420 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau lors du Tour CIBC Charles-Bruneau qui s'est tenu du 1er au 7 juillet. Les 59 cyclistes de l'équipe RONA qui ont parcouru entre 50 km et 600 km chacun, ont travaillé très fort dans leurs communautés pour recueillir des dons. Au cours des huit dernières années, les équipes de RONA ont amassé plus de 4,1 M$ pour la Fondation grâce aux collectes de fonds et aux dons corporatifs.

« La mobilisation de toute l'équipe RONA pour cette cause est impressionnante et est toujours aussi énergisante année après année. Donner aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant des projets de recherche et de développement en oncologie pédiatrique est important pour nous », a déclaré Mélanie Lussier, directrice principale, Communications, affaires publiques et développement durable chez RONA. « Aussi, je tiens à féliciter ma collègue Amélie Savoie, vice-présidente, Mise en marché, pour la reconnaissance ''Maillot jaune »'', décernée à la personne ayant réalisé la plus grande collecte de dons. Bravo et merci à ceux et celles qui ont participé! »

« Le financement d'importants projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique passe inévitablement par l'implication de précieux partenaires comme RONA. Ces huit dernières années témoignent de leur soutien à tous les enfants atteints de cancer au Québec », a mentionné Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau. « Les cyclistes de l'équipe RONA ont encore une fois su démontrer leur grand engagement envers la cause par leurs différentes sollicitations et activités de collectes de fonds. Merci d'avancer avec nous vers une enfance sans cancer! »

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à l'ensemble des enfants atteint(e)s de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 44 M$, des unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant de la Fondation Charles-Bruneau le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca .

