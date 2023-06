Dix magasins Lowe's seront convertis à cette nouvelle enseigne en juillet 2023

Cela représente un important investissement et renouvèle l'engagement de RONA d'être une marque emblématique au Canada

BOUCHERVILLE, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, amorce son plan de transition pour positionner l'entreprise en tête du secteur de la rénovation résidentielle au pays.

RONA annonce le début de la conversion des magasins Lowe’s à l’enseigne RONA, une marque emblématique au service des communautés partout au pays depuis sa fondation au Québec en 1939. Les conversions commenceront à la fin du mois de juillet 2023 et se dérouleront pendant plusieurs mois. Les dix premiers magasins Lowe’s à être convertis, tous situés en Ontario. Tous les magasins Lowe’s qui seront convertis porteront la toute nouvelle enseigne RONA+. (Groupe CNW/RONA inc.)

Aujourd'hui, RONA annonce le début de la conversion des magasins Lowe's à l'enseigne RONA, une marque emblématique au service des communautés partout au pays depuis sa fondation au Québec en 1939. Les conversions commenceront à la fin du mois de juillet 2023 et se dérouleront pendant plusieurs mois. Les dix premiers magasins Lowe's à être convertis, tous situés en Ontario, sont les suivants :

Lowe's Ancaster

Lowe's Brantford

Lowe's Cambridge

Lowe's Hamilton

Lowe's Kitchener

Lowe's Niagara Falls

Lowe's Sarnia

Lowe's Waterloo

Lowe's Windsor

Lowe's Windsor East

Tous les magasins Lowe's qui seront convertis porteront la toute nouvelle enseigne RONA+. « Il s'agit d'une étape importante vers la concrétisation de notre vision pour l'avenir de RONA », explique Catherine Laporte, vice-présidente, Marketing chez RONA inc. « Avec ces conversions, nous faisons un grand investissement et renouvelons notre engagement envers la marque RONA. La nouvelle enseigne RONA+ est la première étape d'un plan d'envergure visant à redéfinir comment les Canadiens et Canadiennes magasinent pour leurs projets de rénovation résidentielle en créant de nouvelles occasions d'améliorer la façon dont nous les servons. »

La priorité de RONA lors de cette transition est d'offrir la meilleure expérience possible à ses clients rénovateurs amateurs et entrepreneurs. Les employé(e)s continueront de les servir avec la même passion et expertise. Tous les magasins convertis demeureront ouverts lors des conversions, les garanties offertes par Lowe's seront honorées, les cartes-cadeaux seront encore acceptées et les marques privées feront toujours partie des gammes en vente dans les magasins. RONA maintiendra également son engagement envers les fournisseurs canadiens et son réseau de marchands affiliés, qui représente un élément clé dans la vision de l'entreprise.

« Cette nouvelle est positive pour l'ensemble de nos parties prenantes, y compris les employé(e)s, les marchands affiliés, les fournisseurs, les clients et les communautés où RONA opère », ajoute Laporte. « Depuis près de 85 ans, RONA est une référence synonyme d'excellent service, de produits et gammes attrayants, de bon rapport qualité-prix et de relations fortes avec les communautés. Nous voulons bâtir sur tout cela et donner un élan à cette marque prisée opérée par des Canadiens. Nous avons récemment redéfini la mission de la Fondation RONA, qui joue un rôle essentiel dans la vision que nous avons pour l'avenir de RONA, c'est-à-dire être un leader qui non seulement améliore et redéfinit la façon dont l'industrie sert les Canadiens et Canadiennes, mais qui offre aussi un soutien tangible aux communautés partout au pays. »

Des annonces spécifiques seront faites localement plus près de la date des premières conversions. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

