BOUCHERVILLE QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, célébrera dans quelques jours un jalon important de son histoire : son 85e anniversaire. L'entreprise profite de cette occasion pour positionner la marque RONA comme son unique emblème au pays avec les conversions de ses magasins Réno-Dépôt à l'enseigne RONA+. Elle lance également une nouvelle campagne publicitaire, organise des activités et des exclusivités dans tous ses magasins corporatifs et affiliés, en plus d'offrir des promotions en magasin et en ligne pour souligner ce moment historique.

RONA CÉLÈBRE SES 85 ANS (Groupe CNW/RONA inc.)

D'hier à aujourd'hui

Tout a commencé en 1939 alors qu'un groupe de marchands a fondé le regroupement d'achats Les Marchands en Quincaillerie ltée, qui adoptera plus tard le nom de RONA, en hommage aux associés Rolland Dansereau et Napoléon Piotte. Au fil du temps, l'organisation s'est développée et est rapidement devenue un leader dans le paysage de la rénovation au Québec.

Aujourd'hui, RONA a réaffirmé son statut d'entreprise indépendante. Elle est sur le point de faire de la marque RONA son unique emblème de vente au détail d'un bout à l'autre de la province en convertissant les 16 derniers magasins Réno-Dépôt à l'enseigne RONA+ le 10 octobre prochain. À ces conversions s'ajouteront deux autres magasins qui arboreront également les couleurs de RONA+ : RONA L'Entrepôt Québec et RONA Home & Garden Winnipeg. Des célébrations de grande ouverture auront lieu le 10 octobre dans certains de ces magasins.

« C'est un moment important qu'on célèbre, et je suis extrêmement fier du travail accompli par nos équipes. On a fait de nombreuses réalisations au fil du temps, on a relevé bien des défis, et aujourd'hui on est plus fort. Ceci nous mènera vers notre objectif de devenir le meilleur détaillant en rénovation résidentielle au pays », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

Campagne publicitaire, activités et promotions pour souligner 85 ans à servir les pros et les rénovateurs amateurs

RONA lance une toute nouvelle campagne publicitaire à l'occasion de son 85e. Créée par l'agence Sid Lee, la publicité démontre l'évolution du marché de la rénovation résidentielle sous un ton humoristique, présentant les tendances d'hier à celles d'aujourd'hui. Pour visionner la publicité, cliquez ICI.

« Je suis vraiment excitée par cette publicité, et je suis certaine qu'elle plaira. Le concept est original, divertissant et rassembleur. Ça nous ressemble à nous, les Québécois! Je remercie nos équipes et l'agence Sid Lee, qui ont su collaborer avec brio lors du processus d'idéation », indique Catherine Laporte, vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA inc.

Dans le cadre de cet anniversaire, les rénovateurs amateurs et les professionnels de la rénovation pourront profiter de plusieurs activités et exclusivités dans tous les magasins corporatifs et affiliés de l'entreprise ainsi que de promotions en magasin et en ligne durant le mois d'octobre.

À propos de RONA inc.

SOURCE RONA inc.

