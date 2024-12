15 magasins RONA grande surface seront convertis à l'enseigne RONA+

BOUCHERVILLE, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés, annonce la conversion de 15 magasins grande surface à l'enseigne RONA+ qui se déroulera en mai 2025. L'entreprise poursuit le repositionnement de la marque RONA, qui est maintenant son unique emblème de détail au Canada.

« Les résultats sont très positifs pour les magasins RONA+ au Québec, ce qui démontre l'engouement de notre clientèle envers ce concept de magasin amélioré et qui explique notre décision de convertir plus de magasins dans la province. Nous avons la chance d'avoir une marque forte qui résonne dans le cœur de Québécois et qui est présente au Québec depuis 85 ans », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

RONA+ offre une expérience de rénovation résidentielle bonifiée à la clientèle PRO ainsi qu'aux rénovateurs amateurs grâce à des bons prix, une gamme de produits au design remarquable, des options de paiement flexible, et plus encore. Parmi les « + » se trouvent également la présence d'espaces dédiés à des marques prisées par les consommateurs, comme DeWalt, des améliorations dans les départements de la cuisine et du saisonnier, ainsi qu'un réaménagement complet du département des PROs.

« Les conversions qui ont eu lieu plus tôt cette année ont connu du succès grâce, entre autres, à la contribution importante de nos équipes en magasins », indique Sylvain Proulx, vice-président régional, magasins - Québec. « Avec ces nouvelles conversions, nous investissons de manière importante pour rendre accessible notre nouveau modèle de magasin grande surface à davantage de consommateurs dans la province. Notre priorité lors de cette transition est d'offrir la meilleure expérience possible à notre clientèle et nous continuerons de la servir avec la même passion. »

Voici la liste des 15 magasins qui seront prochainement convertis :

RONA L'Entrepôt Laval - 3065, boul. Le Carrefour, Laval (QC)

- 3065, boul. Le Carrefour, (QC) RONA L'Entrepôt Saint-Laurent - 3600, boul. de la Côte Vertu, Saint-Laurent (QC)

- 3600, boul. de la Côte Vertu, (QC) RONA L'Entrepôt Saint-Bruno -de-Montarville - 1221, boul. des Promenades, Saint-Bruno (QC)

-de-Montarville - 1221, boul. des Promenades, (QC) RONA L'Entrepôt Trois-Rivières - 4025, boul. des Récollets, Trois-Rivières (QC)

RONA L'Entrepôt Chicoutimi - 465, boul. du Royaume Ouest, Chicoutimi (QC)

- 465, boul. du Royaume Ouest, (QC) RONA L'Entrepôt Gatineau - 777, boul. de la Cité, Gatineau (QC )

- 777, boul. de la Cité, ) RONA L'Entrepôt Mascouche - 175, montée Masson, Mascouche (QC)

- 175, montée Masson, (QC) RONA L'Entrepôt Anjou - 7273, boul. des Galeries d' Anjou , Anjou (QC)

- 7273, boul. des Galeries d' , (QC) RONA L'Entrepôt Gatineau (Le Plateau) - 165, boul. du Plateau, Gatineau (QC )

(Le Plateau) - 165, boul. du Plateau, ) RONA L'Entrepôt Joliette - 2000, boul. Firestone Est, Notre-Dame-des-Prairies (QC)

- 2000, boul. Firestone Est, (QC) RONA L'Entrepôt Saint-Eustache - 440, rue Dubois, Saint-Eustache (QC)

- 440, rue Dubois, (QC) RONA L'Entrepôt Saint-Jean-sur-Richelieu - 170, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu

- 170, rue Moreau, RONA L'Entrepôt Granby - 200, rue Saint-Jude Nord, Granby (QC)

- 200, rue Saint-Jude Nord, (QC) RONA Rimouski - 385, boul. Arthur-Buies Est, Rimouski (QC)

(QC) RONA L'Entrepôt Brossard (dix30) - 9800, boul. Leduc , Brossard (QC)

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X, anciennement Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Pour plus de renseignements : Relations avec les médias, RONA inc., 514-599-5900, ext. 5271, 1-866-566-3342, [email protected]