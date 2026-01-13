Un engagement artistique et philanthropique au profit des étudiantes et étudiants des conservatoires de Montréal

MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal, en collaboration avec la Fondation du Conservatoire, présentent Roméo & Juliette, un grand événement-bénéfice au profit des étudiantes et étudiants, le dimanche 29 mars 2026, à la Maison symphonique de la Place des Arts.

Roméo & Juliette, l'événement-bénéfice (Groupe CNW/Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec) (Groupe CNW/Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec)

Ce rendez-vous artistique unique réunira l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique ainsi que les finissantes et finissants en jeu du Conservatoire d'art dramatique. Plus de 80 artistes seront réunis sur scène dans une proposition rare où musique symphonique et théâtre se rencontrent pour célébrer l'excellence, la sensibilité et le talent de la relève artistique.

Soutenir aujourd'hui les artistes de demain

Au-delà de l'expérience artistique, Roméo & Juliette s'inscrit comme un geste concret de soutien à la formation, à l'accompagnement et à l'essor des jeunes créateurs et créatrices. Les fonds amassés contribueront directement à offrir aux étudiantes et étudiants du Conservatoire des conditions favorables à l'excellence, à l'audace artistique et à l'insertion professionnelle. Participer à cet événement, c'est investir dans la culture, dans la transmission du savoir et dans la vitalité artistique qui façonnera le paysage culturel de demain.

Roméo & Juliette

Dimanche 29 mars 2026, 14h30

Maison symphonique de la Place des arts

1600, rue Saint-Urbain, Montréal

Direction d'orchestre : Simon Rivard, chef

Soliste : Guillaume d'Aragon, cor

Mise en scène : Marie-Ève Milot

Adaptation du texte : Rébecca Déraspe d'après l'œuvre de William Shakespeare

Trois façons de s'engager

Trois formules sont proposées afin de permettre au public de contribuer selon son niveau d'engagement :

50 $ -- Accès au spectacle à la Maison symphonique ;

-- Accès au spectacle à la Maison symphonique ; 250 $ -- Accès au spectacle et cocktail dînatoire en compagnie des artistes et de l'équipe de création ;

-- Accès au spectacle et cocktail dînatoire en compagnie des artistes et de l'équipe de création ; 2 000 $ -- Une expérience exclusive : assister au spectacle au cœur de l'Orchestre, sur scène, suivie d'un cocktail dînatoire privé.

Achats de billets et contributions : https://bit.ly/3NlCJtD

Un rendez-vous porteur de sens

Vivez cette rencontre exceptionnelle entre musique symphonique et théâtre, portée par l'énergie de jeunes artistes au seuil de leur parcours professionnel, dans une œuvre emblématique qui traverse le temps et les disciplines.

En prenant part à Roméo & Juliette, les donatrices et donateurs deviennent des partenaires essentiels du parcours des jeunes artistes et contribuent activement au rayonnement d'une culture forte, humaine et durable.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Depuis 1983, la Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire. Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, elle finance chaque année des bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence, permettant aux élèves de participer à des concours internationaux, des auditions ou des tournées. La Fondation soutient également l'accès à diverses activités pédagogiques telles que des stages, des cours de maître, des concours et des sessions de mentorat. Elle décerne annuellement des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l'accessibilité et la poursuite des études en musique et en art dramatique.

Renseignements : Jean-François Turner, Responsable des communications et de la logistique, Conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal, 514 873-4031, poste 5232, cellulaire : 514 730-5319, [email protected]; Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, Delphine Pangaud, Directrice générale, [email protected]