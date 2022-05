Rolls Royce Canada - La dernière offre globale de l'employeur rejetée massivement

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale le 11 mai, les travailleuses et les travailleurs de Rolls Royce Canada ont rejeté la dernière offre globale de l'employeur dans une proportion de 94 %.

Les 530 salarié-es spécialisés dans l'entretien des moteurs d'avions n'acceptent pas de mettre fin au régime de retraite à prestations déterminées comme le demande l'entreprise. Rolls Royce maintient également sa demande d'un gel des salaires d'une durée de deux ans. Ils sont en lock-out depuis le 15 mars.

« Quand nous reprendrons le travail ce sera avec une bonne convention collective qui sera satisfaisante pour tous nos membres, réitère le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Rolls-Royce Canada (CSN), Frédéric Labelle. Pas question de baisser les bras ! Nous sommes déterminés à contrer les reculs que Rolls Royce veut nous imposer. »

Sans convention collective depuis mars 2020, les travailleuses et les travailleurs de Rolls-Royce Canada, spécialistes de l'entretien des moteurs d'avion, demandent un contrat de travail de cinq ans. Ils veulent notamment éliminer les clauses « orphelin » du régime de retraite et de l'assurance collective, améliorer les salaires et les horaires de travail ainsi que bonifier les congés.

SOURCE Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Rolls-Royce Canada (CSN)

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]