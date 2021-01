Au cours de la dernière année, l'entreprise de Montréal de produits pour animaux domestiques a apporté une aide indispensable à des organismes sans but lucratif

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Rolf C. Hagen inc., chef de file canadien de la fabrication et de la distribution de produits pour animaux de compagnie, est fière de dévoiler les résultats de sa campagne de dons 2020 en réponse à la COVID-19.

L'entreprise établie à Montréal a remis 270 000 dollars en fonds et en nourriture pour animaux de compagnie à des refuges canadiens pour animaux et 175 000 dollars destinés à aider les populations vulnérables des villes de partout au pays. De plus, Hagen a distribué de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) comprenant 50 000 masques chirurgicaux et 10 000 masques N-95 à divers organismes de santé de première ligne qui en avaient urgemment besoin. Ces articles essentiels ont été généreusement fournis par les propres clients de Hagen disséminés à travers la planète.

« Cette dernière année a représenté un défi de taille pour les organismes canadiens sans but lucratif alors qu'ils ont connu un ralentissement en matière de dons de bienfaisance », a déclaré Rolf Hagen Jr., président et chef de la direction. « Notre entreprise est reconnaissante envers ces organismes qui fournissent des services essentiels aux communautés animales et humaines les plus vulnérables. Nous sommes honorés de les appuyer autant que nous le pouvons, » termine-t-il.

La campagne de dons 2020 de Rolf C. Hagen inc. a permis d'accorder un soutien financier et matériel d'urgence aux organismes sans but lucratif suivants :

Jeunesse au Soleil (Montréal);

Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar ( Kirkland );

( ); Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges;

soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges; SPCA de l' Ontario ;

; CASCA ( Vaudreuil );

); Barrhead Animal Rescue Society ( Alberta );

); Auberge Zen ( Laval );

); HSI ( Canada ).

Comme c'est le cas depuis le début de la pandémie, Rolf C. Hagen inc. continue de se garder informée des dernières directives concernant la COVID-19 et prend les mesures nécessaires pour protéger son personnel, ses fournisseurs et ses clients. L'entreprise s'est engagée à fournir les aliments et les articles dont les animaux de compagnie ont besoin en offrant ses produits en ligne et chez les détaillants participants, conformément aux règlements provinciaux et fédéraux en vigueur.

Rolf C. Hagen inc. a également instauré la « Ligne d'aide Hagen » pour soutenir, durant cette période difficile, les familles canadiennes possédant un animal de compagnie. On peut joindre la Ligne d'aide Hagen en composant le 1 800 554-2436.

Pour d'autres renseignements au sujet de Rolf C. Hagen inc., veuillez visiter le site Web hagen.com ou le site Web des marques suivantes : nutrience.ca, zoeforpets.com, fluvalaquatics.com, fluvalaquatics.ca, catit.ca.

