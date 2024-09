Célèbrent 50 ans d'excellence comme entreprise familiale de produits pour animaux de compagnie

MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Les Industries Hagen Ltées, fière entreprise familiale locale, sont ravies d'annoncer leur 50e anniversaire dans l'industrie des produits pour animaux de compagnie. Un investissement de 8 millions de dollars en innovation a été révélé, ce qui leur permettra de progresser et de consolider leur place au premier plan dans l'industrie. Dans les dernières cinq décennies, les Industries Hagen Ltées sont devenues réputées auprès des propriétaires d'animaux de compagnie partout dans le monde et reconnues pour leur engagement inébranlable envers la qualité et l'innovation, ainsi que le bien-être des animaux de compagnie.

Fondées en 1974, les Industries Hagen Ltées ont débuté en tant que petite entreprise locale avec une passion profonde pour les animaux de compagnie et un engagement solide envers la communauté. Aujourd'hui, elles sont le chef de file dans l'industrie et emploient plus de 60 professionnels dans une usine de 10 200 m2 de Saint-Laurent, lesquels développent des solutions pour la nutrition des animaux de compagnie et les soins complets pour les aquariums. D'ailleurs, les mêmes valeurs familiales les motivent autant qu'à leur début.

Rolf Hagen Jr, Chef de la direction, affirme : « Puisque nous célébrons notre 50e année d'activités, c'était le moment opportun de prendre cet engagement. La production d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie et de gâteries à valeur ajoutée pour chiens et pour chats ici, au Québec, est très importante pour notre entreprise familiale. Cet investissement représente la confiance que nous avons en notre équipe et les occasions ici au Canada, et partout dans le monde. »

Benoit Choquet, Directeur général, poursuit la réflexion sur l'investissement de 8 millions de dollars dans les deux prochaines années, soit en automatisation, en intégration d'un nouveau système d'exécution de la fabrication et d'équipements de transformation et d'emballage. « Notre équipe est fière de contribuer au succès de Hagen et de la confiance que nous porte la famille Hagen. Le nouvel équipement renforcera davantage nos capacités actuelles et donnera au personnel de la conception de produits de nouvelles occasions de créer des produits de première qualité pour les animaux de compagnie partout dans le monde. »

Dans le cadre de la célébration des 50 ans qui aura lieu aux usines situées au 3235, rue Guénette, Saint-Laurent, Québec, H4S 1Z2, les Industries Hagen Ltées sont heureuses d'honorer non seulement le parcours de la compagnie, mais également le personnel incroyable qui est présent depuis le tout début. En effet, de nombreux employés ayant joint Hagen à sa fondation sont toujours présents aujourd'hui et incarnent le dévouement et la loyauté définissant la culture d'entreprise. D'ailleurs, plusieurs employés avec 45 ans d'ancienneté ainsi que des employés à la retraite seront présents pour célébrer l'histoire de réussite de cette entreprise familiale fièrement locale.

À propos des Industries Hagen Ltées

Entreprise québécoise familiale, les Industries Hagen Ltées sont le chef de file réputé dans les gâteries de haute qualité pour animaux de compagnie et les aliments de qualité supérieure pour oiseaux, pour poissons et pour petits animaux depuis 1974. Se concentrant sur la qualité, l'innovation et la communauté, l'entreprise est certifiée aux fins d'exportation dans plus de 58 pays, dont États-Unis, Chine, Union européenne, Brésil, Corée, Taïwan et Australie. D'entreprise locale à chef de file réputé dans l'industrie des produits pour animaux de compagnie, les Industries Hagen Ltées sont fières de célébrer 50 ans de réussite, motivées par les mêmes valeurs fondamentales que celles qui l'ont guidé depuis le début.

