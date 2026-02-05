/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DISSÉMINATION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Rogers Sugar Inc. (la « société ») (TSX : RSI) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 17 décembre 2025 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 4 février 2026. Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat Résultat Votes pour % des votes

pour Votes contre % des votes

contre Eric Morisset élu 43 361 856 97,11 % 1 290 952 2,89 % Shelley Potts élue 43 140 415 96,61 % 1 512 392 3,39 % M. Dallas H. Ross élu 42 115 380 94,32 % 2 537 427 5,68 % Daniel Lafrance élu 43 287 777 96,94 % 1 365 031 3,06 % Gary M. Collins élu 41 682 545 93,35 % 2 970 262 6,65 % Stephanie Wilkes élue 41 841 841 93,70 % 2 810 965 6,30 %

En outre, les Administrateurs de la société ont reçu instructions d'exercer en conséquence les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de Lantic Inc. (« Lantic ») détenues par la société en faveur de l'élection des administrateurs de Lantic. Voici les résultats détaillés de ce vote :

Candidat Votes pour % des votes

pour Abstentions

de vote %

d'abstentions M. Dallas H. Ross 40 956 462 91,72 % 3 696 346 8,28 % Daniel Lafrance 42 729 472 95,69 % 1 923 336 4,31 %

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle des actionnaires seront présentés sous le profil de la société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

