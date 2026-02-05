ROGERS SUGAR ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS English

Nouvelles fournies par

Rogers Sugar Inc.

05 févr, 2026, 17:01 ET

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DISSÉMINATION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ -  Rogers Sugar Inc. (la « société ») (TSX : RSI) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 17 décembre 2025 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 4 février 2026. Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat

Résultat

Votes pour

% des votes
pour

Votes contre

% des votes
contre

Eric Morisset

élu

43 361 856

97,11 %

1 290 952

2,89 %

Shelley Potts

élue

43 140 415

96,61 %

1 512 392

3,39 %

M. Dallas H. Ross

élu

42 115 380

94,32 %

2 537 427

5,68 %

Daniel Lafrance

élu

43 287 777

96,94 %

1 365 031

3,06 %

Gary M. Collins

élu

41 682 545

93,35 %

2 970 262

6,65 %

Stephanie Wilkes

élue

41 841 841

93,70 %

2 810 965

6,30 %

En outre, les Administrateurs de la société ont reçu instructions d'exercer en conséquence les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de Lantic Inc. (« Lantic ») détenues par la société en faveur de l'élection des administrateurs de Lantic. Voici les résultats détaillés de ce vote :

Candidat

Votes pour

% des votes
pour

Abstentions
de vote

%
d'abstentions

M. Dallas H. Ross

40 956 462

91,72 %

3 696 346

8,28 %

Daniel Lafrance

42 729 472

95,69 %

1 923 336

4,31 %

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle des actionnaires seront présentés sous le profil de la société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Rogers Sugar Inc.

Pour de plus amples renseignements : Jean-Sébastien Couillard, Vice-président des finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif, Tel: (514) 940-4350, www.lanticrogers.com

Profil de l'entreprise

Rogers Sugar Inc.