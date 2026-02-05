Nouvelles fournies parRogers Sugar Inc.
05 févr, 2026, 17:01 ET
/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DISSÉMINATION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Rogers Sugar Inc. (la « société ») (TSX : RSI) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 17 décembre 2025 a été élu administrateur de la société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 4 février 2026. Voici les résultats détaillés de l'élection :
|
Candidat
|
Résultat
|
Votes pour
|
% des votes
|
Votes contre
|
% des votes
|
Eric Morisset
|
élu
|
43 361 856
|
97,11 %
|
1 290 952
|
2,89 %
|
Shelley Potts
|
élue
|
43 140 415
|
96,61 %
|
1 512 392
|
3,39 %
|
M. Dallas H. Ross
|
élu
|
42 115 380
|
94,32 %
|
2 537 427
|
5,68 %
|
Daniel Lafrance
|
élu
|
43 287 777
|
96,94 %
|
1 365 031
|
3,06 %
|
Gary M. Collins
|
élu
|
41 682 545
|
93,35 %
|
2 970 262
|
6,65 %
|
Stephanie Wilkes
|
élue
|
41 841 841
|
93,70 %
|
2 810 965
|
6,30 %
En outre, les Administrateurs de la société ont reçu instructions d'exercer en conséquence les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de Lantic Inc. (« Lantic ») détenues par la société en faveur de l'élection des administrateurs de Lantic. Voici les résultats détaillés de ce vote :
|
Candidat
|
Votes pour
|
% des votes
|
Abstentions
|
%
|
M. Dallas H. Ross
|
40 956 462
|
91,72 %
|
3 696 346
|
8,28 %
|
Daniel Lafrance
|
42 729 472
|
95,69 %
|
1 923 336
|
4,31 %
Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle des actionnaires seront présentés sous le profil de la société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.
SOURCE Rogers Sugar Inc.
Pour de plus amples renseignements : Jean-Sébastien Couillard, Vice-président des finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif, Tel: (514) 940-4350, www.lanticrogers.com
