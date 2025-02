/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX: RSI) a le plaisir d'annoncer qu'elle a émis des débentures convertibles subordonnées non garanties de huitième série additionnelles d'un capital global de 15 000 000 $ (les « débentures additionnelles ») au prix de 1 000 $ par débenture additionnelle, par suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation (l'« option de surallocation ») qu'elle avait attribuée dans le cadre du placement par acquisition ferme annoncé précédemment (le « placement »).

Les débentures additionnelles ont été offertes dans chacune des provinces du Canada aux termes d'un supplément de prospectus daté du 12 février 2025 (le « supplément de prospectus ») relatif au prospectus préalable de base simplifié définitif de la Société daté du 14 août 2023 (le « prospectus préalable »).

Compte tenu de l'option de surallocation, la Société aura mobilisé un produit brut total de 115 000 000 $ dans le cadre du placement.

Rogers Sugar a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement à la réduction de l'encours de la facilité de crédit de Lantic Inc. (« Lantic »), filiale de la Société, et aux fins générales de l'entreprise.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les débentures additionnelles et les actions ordinaires de la Société devant être émises à la conversion des débentures additionnelles n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée le cas échéant, ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières. En conséquence, elles ne seront pas directement ou indirectement offertes, vendues ou remises aux États-Unis d'Amérique (les « États-Unis »), dans les possessions ou dans les autres territoires qui sont du ressort de ce pays, ni à une personne des États-Unis, ou pour son compte ou à son profit, sauf aux termes de dispenses applicables des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, et il n'y aura pas de vente des débentures additionnelles dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

On peut consulter les documents relatifs au placement, comme le prospectus préalable, le supplément de prospectus et la convention de prise ferme intervenue en date du 12 février 2025 entre la Société, Lantic et un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc., et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., sous le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. On peut consulter le supplément de prospectus sur le site Web de la Société, à l'adresse lanticrogers.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés, figurant dans le présent communiqué, y compris, sans limitation, les énoncés relatifs au placement et à l'emploi prévu du produit, constituent de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs », au sens de certaines lois en valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections qui sont valides en date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que celles-ci soient jugées raisonnables par la Société à la date de ces énoncés, sont par nature assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Bon nombre des incertitudes et des éventualités peuvent influer, directement ou indirectement, sur les résultats réels et pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Toutefois, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes. Rien ne garantit par ailleurs que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans de tels énoncés.

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas s'en remettre sans réserve à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu'à la date du présent communiqué. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à revoir les énoncés prospectifs afin de tenir compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic, qui est active dans le raffinage du sucre depuis 135 ans, exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation de la betterave à sucre à Taber, en Alberta, seule usine du genre au Canada. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont principalement commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic, qui a son siège à Montréal, au Québec, est propriétaire de la totalité des actions de The Maple Treat Company (« TMTC »). TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont offerts sous des marques maison au détail dans une cinquantaine de pays et sont vendus sous diverses marques. La Société vise à offrir les produits de sucre et les édulcorants de la meilleure qualité en vue de satisfaire ses clients.

