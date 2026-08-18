Roche Canada et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concluent avec succès les négociations relatives à Perjeta® (pertuzumab) pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein agressif au stade précoce

Ce jalon permettrait aux patients canadiens atteints d'un cancer du sein au stade précoce surexprimant HER2 d'avoir accès à un traitement néoadjuvant éprouvé.

MISSISSAUGA (ONT.), Aug. 18, 2026 /CNW/ -- Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé avec succès les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant Perjeta (pertuzumab pour injection) administré en association avec le trastuzumab et une chimiothérapie comme traitement néoadjuvant chez les patients atteints d'un cancer du sein localement avancé, inflammatoire ou au stade précoce (d'un diamètre > 2 cm ou avec atteinte ganglionnaire) surexprimant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (ou HER2 pour human epidermal growth factor receptor 2)1. Comme l'APP négocie le prix au nom des provinces et des territoires, la fin de ces négociations le 10 août 2026 marque une étape importante dans les efforts visant le remboursement de Perjeta comme traitement néoadjuvant par les régimes publics.

Le cancer du sein surexprimant HER2 représente de 10 à 20 % des cas de cancer du sein au Canada et est associé à une maladie agressive et à un risque élevé de récidive1,2. Le traitement des personnes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce, avant que la maladie ne se propage, peut améliorer la probabilité de prévenir le retour de la maladie2.

Le traitement néoadjuvant est administré avant l'intervention chirurgicale et vise à réduire la taille de la tumeur afin qu'elle soit plus facile à enlever par voie chirurgicale. La réponse pathologique complète (RPC) fait référence à l'éradication de la tumeur invasive dans le sein et/ou les ganglions lymphatiques. L'obtention d'une RPC après une chimiothérapie néoadjuvante est souvent un résultat souhaitable, car elle permet d'optimiser les décisions thérapeutiques ultérieures3.

Reconnaissant l'importance cruciale de cette approche thérapeutique, les personnes touchées par le cancer du sein plaident depuis longtemps pour que les patients canadiens y aient accès. Pour y répondre, les régimes publics d'assurance médicaments ont mis de l'avant un examen en vue du remboursement sans promoteur. Le 6 octobre 20254, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation favorable permettant à Roche Canada et à l'APP d'entreprendre des négociations en février 2026 -- une percée faisant progresser l'accès à cette indication. Cette dynamique de collaboration est très appréciée surtout que Perjeta comme traitement néoadjuvant constitue le traitement de référence établi à l'échelle mondiale pour le cancer du sein au stade précoce et à risque élevé surexprimant HER25,6.

L'atteinte de ce jalon important grâce à une étroite collaboration avec l'APP a préparé le terrain pour la prochaine phase cruciale. Roche Canada s'engage à continuer à travailler avec les administrations provinciales et territoriales pour faciliter la prise de décision sur le remboursement de Perjeta et permettre son utilisation comme traitement néoadjuvant, dès que possible, par l'intermédiaire des régimes d'assurance médicaments publics pour les patients qui ont besoin de ce traitement.

Citations :

« Nous sommes reconnaissants pour cette collaboration constructive avec nos partenaires du système de santé afin de conclure cette entente. En parallèle de ce jalon, nous saluons les cliniciens et les associations de patients dont l'engagement sans faille maintient les soins aux patients au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes maintenant impatients de travailler main dans la main avec les administrations provinciales et territoriales pour assurer que chaque Canadien et Canadienne aient un accès équitable à ce traitement de référence. »

- Simon Yunger, vice-président, Valeur, tarification et remboursement, Roche Canada

« Perjeta, administré comme traitement néoadjuvant, est apprécié des fournisseurs de soins de santé et des patients pour lutter contre le cancer du sein surexprimant HER2. Nous sommes ravis de la conclusion des négociations concernant ce traitement essentiel afin que les patients bénéficient d'un accès amélioré à celui-ci. Un diagnostic de cancer du sein peut avoir des répercussions importantes sur les finances d'une personne, et ce fardeau est encore plus lourd pour ceux et celles qui sont déjà dans une situation précaire avant de recevoir le diagnostic. Le remboursement public des traitements de base pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein leur procure des bienfaits qui vont au-delà de leur santé. »

- Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration, Réseau canadien du cancer du sein (RCCS)

« C'est une victoire importante. Après des années de lutte, cette entente indispensable signifie pour les patients canadiens atteints d'un cancer du sein surexprimant HER2 qu'un accès équitable est à portée de main. Ce traitement standard dans la plupart des pays peut conduire à une meilleure issue chez les patients présentant un risque élevé. Aujourd'hui, le Canada est sur le point de combler une lacune importante en matière de traitement. Nous continuerons de réclamer l'accès rapide aux traitements et aux innovations que les Canadiens méritent. »

- Kimberly Carson, directrice générale, Cancer du sein Canada

« Pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein au stade précoce surexprimant HER2, l'annonce d'aujourd'hui est un avancée importante. Perjeta comme traitement néoadjuvant est déjà offert aux patients dans de nombreux pays depuis des années et, maintenant, les Canadiens viennent de faire un pas de plus vers un traitement du cancer du sein au stade précoce dont l'efficacité est éprouvée. Il est encourageant que ces négociations soient conclues, et nous espérons que cela reflète un engagement croissant à garantir aux patients canadiens un accès plus rapide à une innovation. Alors que de nouveaux traitements continuent de transformer ce qu'il est possible de faire en matière de soins contre le cancer, l'accès rapide aux traitements doit rester une priorité afin que les personnes puissent recevoir les traitements dont elles ont besoin, lorsqu'elles en ont le plus besoin. »

- M. J. DeCoteau, fondatrice et directrice générale, Rethink Breast Cancer

À propos de Perjeta (pertuzumab)

Perjeta est un anticorps monoclonal ciblé conçu pour se lier à la protéine HER2 dans les cellules cancéreuses pour ralentir ou arrêter sa croissance. Il est spécifiquement conçu par ingénierie pour empêcher la protéine HER2 de s'apparier (former un « dimère ») à d'autres récepteurs de la famille HER (EGFR/HER1, HER3 et HER4), un processus qui joue un rôle crucial dans la croissance et la survie des tumeurs7.

Perjeta et le trastuzumab sont complémentaires, car les deux molécules se lient à la protéine HER2 à des endroits différents. Lorsqu'ils sont tous les deux associés à une chimiothérapie comme traitement néoadjuvant, ils entraînent un double blocage des voies de signalisation du récepteur HER pour inhiber la progression tumorale7,8.

Cancer du sein surexprimant HER2

Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu chez les Canadiennes et la deuxième cause de décès par cancer, avec une prévision estimative de 32 400 nouveaux cas diagnostiqués et de 5 400 décès en 20269. Le risque augmente considérablement avec l'âge et culmine chez les femmes âgées de 50 à 69 ans9. Au Canada, la majorité des cas sont diagnostiqués à un stade précoce lorsqu'un traitement à visée curative peut être utilisé pour prévenir la récidive10,11,12.



Un cancer du sein surexprimant HER2 se manifeste lorsque les cellules cancéreuses produisent de façon excessive la protéine HER2 (une substance qui régule normalement la croissance cellulaire), ce qui provoque la division et la croissance des cellules à un rythme accéléré13,14.



À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.



Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.



Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.



Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte environ 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga en Ontario, ainsi qu'à Laval au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.



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Références

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SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

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