WINNIPEG, MB, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui qu'une membre de son conseil d'administration, Robin Bienfait, a été ajoutée à la liste annuelle Directorship 100™ de 2024 des leaders les plus influents en matière de gouvernance d'entreprise. Cette liste dressée par l'organisation américaine National Association of Corporate Directors (NACD) présente les meilleurs administrateurs de sociétés et experts de la gouvernance.

« Nous sommes ravis de féliciter Robin pour ce prix prestigieux récompensant sa contribution exceptionnelle à la gouvernance de conseils d'administration », a déclaré Jeffrey Orr, président du conseil, Great-West Lifeco. « Cette reconnaissance témoigne de son expertise et de son dévouement, qui ont une incidence importante sur notre organisation. Nous sommes privilégiés de compter Robin parmi les membres de notre conseil d'administration. »

« Robin est une leader exceptionnelle qui contribue à la réussite de notre entreprise », a affirmé Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Cette reconnaissance bien méritée de la NACD témoigne de sa vaste expérience en matière de gouvernance et d'affaires, ainsi que de son engagement à promouvoir la vision de Great-West Lifeco. »

Mme Bienfait est une cadre du secteur des technologies qui compte plus de 30 ans d'expérience et d'expertise dans les domaines de la mobilité, de la sécurité, du développement des affaires, de la vente aux entreprises, ainsi que de l'exploitation et de l'ingénierie des réseaux sans fil. Depuis 2017, elle est chef de la direction d'Emnovate, un cabinet consultatif pour les dirigeants qui offre des services de classe entreprise aux compagnies émergentes. Elle est également la fondatrice d'Atlanta Tech Park, un centre d'innovation mondial pour les entreprises à tous les niveaux de croissance. Auparavant, elle a occupé des postes au sein de la haute direction de Samsung Electronics et de BlackBerry.

Mme Bienfait siège aux conseils de la Canada Vie et d'Empower. Elle siège également au conseil de Global Aviation, qu'elle préside, en plus d'être administratrice du conseil de la Georgia Institute of Technology Applied Research Corporation. Elle siège également au conseil du Quantum Valley Ideas Lab et de la section Atlanta de la National Association of Corporate Directors. Elle a déjà siégé au conseil de Putnam Investments.

Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de la technologie du Georgia Institute of Technology et d'un baccalauréat en génie de l'Université Central Missouri.

Les prix annuels Directorship 100™ de la NACD récompensent les administrateurs et les leaders les plus influents de la communauté de la gouvernance d'entreprise, ceux qui ont fait preuve d'excellence au sein d'un conseil d'administration grâce à leur innovation, leur courage et leur intégrité.

Les lauréats seront récompensés lors du gala Directorship 100 Awards de 2024 qui se tiendra le 16 décembre à New York. Ils figureront également dans la liste annuelle des personnes les plus influentes en tant qu'administrateurs de sociétés et experts de la gouvernance, publiée par le magazine NACD Directorship.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Au début de 2024, ses compagnies comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 40 millions de relations clients. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation, et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Source et renseignements : Relations avec les médias, Leezann Freed-Lobchuk, 204 946-4576, [email protected]