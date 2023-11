L'Acfas met en lumière l'œuvre admirable du professeur Morandotti en lui remettant un prix qui souligne l'excellence et le rayonnement de la recherche scientifique québécoise.

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Récipiendaire du prix Marie-Victorin l'an dernier et d'une quantité impressionnante d'autres honneurs au cours de sa carrière, Roberto Morandotti voit de nouveau son parcours remarquable mis de l'avant. Professeur à l'INRS au Centre Énergie Matériaux Télécommunications depuis 2003, il reçoit cette année le prix Acfas Urgel-Archambault, remis à des scientifiques d'exception.

Le professeur de l’INRS Roberto Morandotti récipiendaire du prix Acfas Urgel-Archambault 2023 Crédit : Josée Lecompte (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Créé en 1953 et nommé en l'honneur du fondateur de Polytechnique Montréal, le prix Acfas Urgel-Archambault est décerné chaque année à une chercheuse ou à un chercheur pour son travail dans le domaine des sciences physiques, mathématiques, informatiques ou de génie. Il est parrainé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

« Cette reconnaissance et les autres reçues au Québec, où je vis maintenant depuis 20 ans, me rendent particulièrement heureux », confie le professeur Roberto Morandotti, professeur spécialisé en optique non linéaire et responsable scientifique du Laboratoire de manipulation ultrarapide de faisceaux lumineux

Un dynamisme hors du commun

Sommité mondiale de la physique fondamentale, plus précisément de l'optique non linéaire et quantique, Roberto Morandotti s'intéresse aux systèmes en espace libre et aux systèmes photoniques intégrés. Les recherches qu'il mène avec un dynamisme impressionnant comptent des applications en télécommunications, spectroscopie (optique et THz), biomédecine, intelligence artificielle et informatique quantique. Elles préparent même à l'avènement de l'Internet du futur, capable de tâches colossales, qui enthousiame la communauté scientifique.

Les signes qui témoignent de l'influence majeure de Roberto Morandotti dans son domaine d'expertise foisonnent, qu'il s'agisse des 330 articles publiés à ce jour dans des revues telles Science, Nature et leurs séries de journaux, des 47 451 citations par des pairs ou de ses 238 actes de conférences nationales et internationales. Il compte également à son actif neuf chapitres de livres, deux livres coédités, 23 demandes de brevet approuvées et 4 en attente d'approbation.

« Le fait de pouvoir mener, à l'INRS et au Québec, des recherches qui atteignent le niveau de compétitivité d'établissements universitaires beaucoup plus connus et financés m'impressionne. Grâce à l'excellence de nos équipes, nous n'avons rien à envier à d'autres laboratoires sur la planète », confie le professeur Morandotti.

Par ailleurs, le professeur Morandotti est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en photonique intelligente. Cette infrastructure de taille qu'il a développée à l'INRS affiche, grâce à ses efforts soutenus, un bilan de financement six fois supérieur à la moyenne.

Un surprenant innovateur

Les travaux de Roberto Morandotti se démarquent par leur originalité, qui suscite l'admiration de ses pairs. L'approche du professeur est celle d'un visionnaire et d'un explorateur. Il n'hésite jamais à sortir des sentiers battus dans le cadre de sa démarche, entre autres en revisitant les concepts sous un angle nouveau. Par exemple, il a transposé celui des peignes de fréquence des grands lasers coûteux au domaine de la photonique intégrée. Cette avancée notoire repousse les limites de sa discipline, non seulement par l'éventail des applications qu'elle rend possibles, mais par son caractère accessible. Une autre manière de faire progresser la science.

L'INRS bénéficie des réalisations inédites et des surprenantes découvertes de Roberto Morandotti. Par leur truchement, l'établissement d'enseignement se positionne comme un pôle d'attraction des connaissances dans le domaine de la physique quantique avec des retombées concrètes à l'échelle québécoise, canadienne et internationale.

La liste des distinctions cumulées par Roberto Morandotti est longue. Reconnu comme « Fellow » par plusieurs sociétés savantes, il a notamment obtenu la prestigieuse Bourse commémorative E.W.R. Steacie en 2011, le prix CRSNG Synergie pour l'innovation en 2019 pour une collaboration exceptionnelle avec l'industrie, ainsi que le prix CRNSG Brockhouse pour la recherche multidisciplinaire en 2020. Il est le lauréat 2022 de l'une des plus hautes distinctions décernées par le gouvernement du Québec en science, le prix du Québec Marie-Victorin.

« Le rayonnement des travaux du professeur Morandotti, souligné par ce prix de l'Acfas, confirme son rôle de pionnier dans la recherche de solutions aux enjeux sociétaux émergents en lien avec la sécurité dans les télécommunications, la biomédecine à distance ou encore l'éthique entourant l'intelligence artificielle. Au nom de la communauté de l'INRS, je tiens à lui adresser nos sincères félicitations », dit Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

L'enseignement, une passion

Au-delà de ses succès en tant que chercheur, c'est sa mission d'enseignement qui compte le plus aux yeux de Roberto Morandotti. Les effets de son implication à ce titre sont plus que probants. Des 190 étudiantes et étudiants et stagiaires postdoctoraux qu'il a formés en 20 ans, plus de 24 occupent des postes de haut niveau dans des institutions de premier plan aux quatre coins du monde. De plus, nombreux sont celles et ceux qui se sont vu remettre des bourses et des prix prestigieux. « Je suis très reconnaissant d'avoir pu accueillir à l'INRS certains jeunes scientifiques parmi les plus talentueux sur la planète », se réjouit le professeur.

Les membres de cette relève bénéficient des qualités de mentor du professeur Morandotti durant et après leur passage au sein de son laboratoire, alors que celui-ci continue à nourrir leurs talents. Ce n'est pas sans raison qu'il a été nommé Mentor exceptionnel de l'Association canadienne des étudiantes et étudiants diplômés en 2018.

« Roberto Morandotti est un professeur de renommée mondiale qui a révolutionné le domaine de l'optique non linéaire et quantique, ainsi que ses applications technologiques. L'originalité de son approche et sa créativité font de lui un mentor inspirant pour la relève de l'INRS. C'est une fierté de le compter parmi nos membres du corps professoral », ajoute le professeur François Légaré, directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS.

Dévoué et constamment à l'affut du bien-être des autres, le professeur Morandotti fait preuve d'une vision témoignant l'équité et l'inclusion de par la diversité des genres et des provenances des personnes qui l'entourent.

Enfin, faire la promotion de la science et de son avancement aux côtés des nouvelles générations apparaît comme un grand honneur pour Roberto Morandotti.

« Dans cette époque un peu trouble où la vérité est parfois mise à mal, la science a un rôle phare à jouer afin de combattre les inégalités et promouvoir le progrès. En tant que scientifique, mon devoir est d'aborder avec rigueur les grands enjeux sociaux, à la recherche de solutions. Pouvoir le faire, de surcroît, avec de jeunes scientifiques qui représentent l'avenir du Québec, du Canada et du monde est un réel privilège », conclut le chercheur.

