DAYTONA BEACH, Fla., le 2 févr. 2022 /CNW/ - Robert Wickens a effectué un retour émouvant à la course professionnelle vendredi dernier lors du défi BMW M Endurance Challenge de quatre heures au Daytona International Speedway, décrochant la troisième place sur le podium. La nouvelle phase de la carrière en sport automobile du Canadien a fait l'objet d'un scénario digne d'un film, alors que lui et son coéquipier Mark Wilkins ont mené leur Elantra N TCR n°33 à la 3e position au fil d'arrivée. Ce triomphe marque la première présence de Wickens sur le podium depuis sa deuxième place lors de la course NTT INDYCAR SERIES au circuit Mid-Ohio SportsCar Course en 2018.

Les pilotes Robert Wickens et Mark Wilkins célèbrent leur victoire au terme de la course d'endurance de quatre heures au Daytona International Speedway à Daytona Beach en Floride, le 28 janvier 2022. (Photo/Bryan Herta Autosport)

« Tout ce que j'ai entendu de Bryan Herta et des ingénieurs, c'est qu'il s'agit d'une longue course, une course d'usure », a déclaré Robert Wickens. « Il y avait beaucoup d'occasions où j'aurais pu tenter une manœuvre à haut risque, une passe à haut risque afin de réaliser un petit gain, mais une course d'endurance est une véritable guerre. Il faut se rendre jusqu'au bout ».

Pour Wickens, qui a récemment annoncé avec sa conjointe Karli l'arrivée de leur premier enfant, cette compétition représentait davantage qu'une simple course.

« Karli a toujours été à mes côtés », a déclaré Wickens. « Avant l'accident, durant les jours les plus sombres de ma convalescence, elle était là. Maintenant qu'elle est enceinte, et que nous attendons notre premier enfant, nous nous demandions si elle pouvait assister à la course en toute sécurité. Nous avons finalement décidé qu'il s'agissait d'un événement auquel elle devait assister. Je suis tellement heureuse qu'elle soit à mes côtés. Ce fut une très belle expérience ».

À la fin du relais de Wickens, l'entraîneur de longue date Jim Leo était sur place pour l'aider dans le changement de pilote. Jim Leo travaille avec Wickens depuis 2007, alors que Wickens courait en Formule Atlantique. Jim Leo est demeuré aux côtés de la recrue de l'année INDYCAR 2018 à différentes étapes de sa réhabilitation après sa blessure à la moelle épinière; un rôle que Wickens a qualifié d'effort « poétique » dans le podium remporté vendredi.

Le coéquipier de Wickens, Mark Wilkins, vainqueur du championnat IMSA Michelin Pilot Challenge (IMPC) avec Hyundai et Bryan Herta Autosport (BHA) en 2019, a partagé ce que cet exploit signifiait pour lui.

« Je voulais vraiment monter sur le podium », a déclaré Wilkins. « Un podium en première manche nous a échappé dans le passé, et c'est merveilleux d'avoir pu changer cela. Robert a fait un excellent travail lors de sa première course à son retour. Il a roulé sur les chapeaux de roue, et franchement, cela m'a vraiment inspiré. J'y suis allé avec conviction. Félicitations à Michael Lewis et Taylor Hagler. C'est un coup « deux-trois », plutôt que « un-deux », mais un bon weekend de récolte de points de championnat ».

Robert Wickens célèbre sa troisième place au volant de l'Elantra N TCR n°33 au Daytona International Speedway à Daytona Beach en Floride, le 28 janvier 2022. (Photo/Bryan Herta Autosport)

Hagler et Lewis lancent la campagne 2022 du bon pied

Taylor Hagler et Michael Lewis ont fait face à l'adversité dès le début pour mener la marque N au drapeau à damier avec une deuxième place dans le défi d'endurance de quatre heures au Daytona International Speedway. Les champions en titre de l'IMSA Michelin Pilot Challenge, affichant le n°1 sur leur Elantra N TCR pour la première fois de l'histoire de la série, ont remonté plus d'une douzaine de positions au cours des quatre heures de la course.

Hyundai a remporté trois des cinq premières places. Wickens et Wilkins ont complété le podium avec le Veloster N TCR n°19 de van der Steur Racing, terminant au cinquième rang. Hyundai et BHA ont amorcé leur défense du championnat en marquant 320 points de championnat dans les catégories pilotes, équipes et constructeurs, alors qu'ils se préparent pour la deuxième manche à Sebring en mars prochain.

Les coéquipiers Michael Lewis et Taylor Hagler célèbrent une deuxième place lors du défi d'endurance de quatre heures au Daytona International Speedway à Daytona Beach en Floride, le 28 janvier 2022. (Photo/Bryan Herta Autosport)

