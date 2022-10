TORONTO, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Robert Half, cabinet international d'experts-conseils en affaires et en solutions de gestion des talents, a encore une fois été reconnue par Forbes comme étant l'un des meilleurs employeurs au monde. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction accordée par le magazine Forbes aux employeurs du monde entier.

La liste annuelle est basée sur une enquête indépendante menée auprès d'environ 150 000 employés dans 57 pays. Les répondants ont évalué leurs employeurs selon différents critères, notamment l'image, la confiance, l'égalité entre les genres, la responsabilité sociale d'entreprise, la culture et les avantages sociaux.

« Nous sommes fiers des efforts que nous déployons pour favoriser une culture où, partout dans le monde, nos employés se sentent engagés, soutenus et valorisés, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Tout ce que nous faisons à Robert Half repose sur les valeurs d'intégrité, d'inclusion, d'innovation et d'engagement envers la réussite. En s'engageant chaque jour à appliquer ces valeurs fondamentales, nos employés font de notre entreprise un excellent milieu de travail. »

Robert Half a beaucoup investi dans des initiatives et des programmes conçus pour offrir une expérience de calibre mondial en tant qu'employé. Qu'il s'agisse d'options de travail flexibles, d'un généreux programme de dons jumelés, d'offres relatives au bien-être ou de groupes de réseaux d'employés, les employés ont accès à toute une variété de ressources leur permettant de tisser des liens, de s'épanouir et de progresser.

Dans un récent sondage de Great Place to Work®, 94 % des employés de Robert Half Canada ont déclaré que l'entreprise offrait un excellent milieu de travail.

