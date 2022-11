TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, figure sur la liste de Forbes des entreprises les plus accueillantes au monde pour les femmes.

Dans un sondage mené auprès de plus de 85 000 femmes dans 36 pays, les participantes ont évalué leur propre employeur, ainsi que d'autres entreprises de leur industrie, sur leur rendement dans une série de sujets liés au genre, comme l'équité salariale et les possibilités d'avancement. De plus, un sondage d'opinion publique mené exclusivement auprès des femmes ainsi que le nombre de femmes occupant des postes de direction et à des conseils d'administration ont également été pris en compte.

« Nous sommes honoré(e)s d'être de nouveau reconnu(e)s pour notre engagement envers la promotion de la diversité, l'équité et l'inclusion et envers le soutien des femmes qui choisissent de bâtir leur carrière avec nous, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Grâce à un accès égal au perfectionnement professionnel, à des programmes de réseautage et de mentorat, à des prestations familiales et des congés payés élargis, nous soutenons et autonomisons les femmes de Robert Half, qui constituent plus de la moitié de notre main-d'œuvre mondiale. »

En 2021, Robert Half a lancé le Global Women's Employee Network (GWEN), l'un de ses cinq groupes d'employés. Comptant près de 1 200 membres, GWEN est le plus important de ces groupes et met en contact des milliers d'employées de partout dans le monde pour échanger des idées, offrir du soutien et accéder à des ressources.

Robert Half a également été reconnu par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au monde et a été désigné parmi les « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE. Robert Half appuie les Principes d'autonomisation des femmes, une initiative conjointe du Pacte mondial des Nations Unies et d'ONU Femmes. Pour en savoir plus, consultez roberthalf.ca/esg-report.

